28-летняя женщина была найдена убитой 16 декабря в ванной комнате в доме в Касбийском раойне Кашкадарьинской области, который она арендовала. Об этом 21 декабря сообщил сайт Nasafnews.

По его данным, женщина жила в доме с тремя детьми, разойдясь с мужем из-за конфликтов.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана в тот же день подтвердила факт преступления. В ходе доследственной проверки было установлено, что умышленное убийство совершил её бывший муж.

В сообщении говорится, что 17 декабря было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство), подозреваемый задержан в процессуальном порядке. Следствие продолжается.