В Ташкенте проходит бизнес-форум между предпринимателями Узбекистана и Казахстана. На нём выступил заместитель премьер-министра по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей — министр инвестиций и внешней торговли Жамшид Ходжаев.

«В такое нестабильное время важное значение приобретает сотрудничество, основанное не только на взаимном доверии и уважении, но и крепкой дружбе», — сказал в начале своего приветственного слова Жамшид Ходжаев.

По его словам, за последние годы товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном вырос более чем в 2 раза, а к концу 2022 года приблизится к 5 млрд долларов.

«Мы поставили задачу довести товарооборот до 10 млрд долларов, в том числе посредством активного импортозамещения. Для достижения этой цели в ближайшее время будет создана совместная внешнеторговая компания», — сообщил вице-премьер.

Он также напомнил, что в Узбекистане действует около 1200 предприятий с участием казахского капитала. «Буквально пять лет назад эта цифра была почти в 6 раз меньше. Только за 9 месяцев текущего года создано 130 совместных предприятий», — заявил глава МИВТ.

По мнению Жамшида Ходжаева, углубления двустороннего партнёрства Узбекистана и Казахстана являются именно регионы двух стран.

«За последние годы нам удалось существенно расширить масштабы и глубину межрегионального партнёрства, которые охватывают всё больше и больше направлений. Однако важно продолжать дальнейшее развитие межрегиональных связей для того, чтобы абсолютно все регионы наших стран были вовлечены в совместные проекты и инициативы», — отметил он.

Жамшид Ходжаев анонсировал подписание дорожных карт сотрудничества между Ташкентской и Туркестанской, Навоийской и Кызылординской областями.

Вице-премьер пригласил казахстанских партнёров к совместному выращиванию плодоовощной продукции на территории Узбекистана, а также предложил реализовать совместные проекты по выращиванию крупного рогатого скота, зерновых, масличных и кормовых культур на территории Казахстана.

Как отметил глава МИВТ, на днях Узбекистаном и Казахстаном будет принята отдельная дорожная карта с конкретными инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.

«По многим направлениям и отраслям экономики Узбекистана и Казахстана не конкуренты и могут эффективно дополнять друг друга», — заявил Жамшид Ходжаев.

Он также подчеркнул, что наиболее значимо объединить усилия двух стран по созданию высокотехнологичных производств на основе сравнительных преимуществ Узбекистана и Казахстана и развивать промышленную кооперацию для выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью для дальнейшего совместного освоения рынков третьих стран.

В этой связи завтра ожидается подписание с Казахстаном соглашения о создании международного центра промкооперации.

«Автомобилестроение, электроника и электротехника, энергетика, фармацевтика, химическая и текстильная отрасли, производство строительных материалов — это лишь немногие из перспективных направлений взаимодействия между Узбекистаном и Казахстаном», — в заключение отметил Жамшид Ходжаев.