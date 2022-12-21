По итогам бизнес-форума между Узбекистаном и Казахстаном был подписан ряд документов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Среди них — соглашения по развитию сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах между Самаркандом и Туркестаном, «дорожная карта» с инвестиционными проектами и торговыми контрактами в сфере сельского хозяйства.

Кром того, подписан пакет соглашений по планам развития взаимодействия деловых кругов Узбекистана и Казахстана на общую сумму более 3 млрд долларов.

«Узбекистан для нас — ключевой и долгосрочный партнёр в Центральной Азии. Локомотивом наших дружественных отношений стала развивающаяся торговля между странами. Казахстан придаёт огромное значение развитию взаимодействия на центральноазиатском треке. Проведение форума — ещё одно доказательство важности развития региональной кооперации и формирования центральноазиатских брендов на мировом рынке», — отметил в своём выступлении заместитель премьер-министра — министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин.

Как мы сообщали ранее, вице-премьер — министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Жамшид Ходжаев заявил, что Узбекистан и Казахстан планируют создать совместную внешнеторговую компанию и международный центр промкооперации. Он также предложил совместные проекты по выращиванию крупного рогатого скота, зерна и масличных культур на территории Казахстана.