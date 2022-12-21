В социальных сетях распространилась запись конфликта между сотрудником органов внутренних дел и подростком, сделанная в одном из супермаркетов Ташкента.

На видео сотрудник ОВД хватает молодого человека за руку и говорит: «Братишка, ты ещё несовершеннолетний, ты не подчиняешься требованиям органов внутренних дел. Идём».

Подросток пытается убрать руку сотрудника и говорит, что не хочет идти.

Сотрудник: Ты не подчиняешься органам внутренних дел?

Подросток: Подчиняюсь, но вы ставьте законное требование.

Сотрудник: Я ставлю законное требование. Ты же оставил обращение в 102?

Второй сотрудник: Вы кто вообще? У вас есть документ, удостоверяющий личность?

Подросток: Вы общались с моими родителями…

Сотрудник: Идёмте (снова хватает за руку).

Подросток: Я же вам говорю, что не буду идти. Уберите руки.

Сотрудник: Братишка, идёмте. Не создавай проблему.

Подросток: Хорошо, уберите руку, уважаемый сотрудник.

Сотрудник: Есть статья 194 [Кодекса об административной ответственности] о невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел. Вы не подчиняетесь законные требованиям.

Подросток: Я должен подчиняться законным требованиям, верно?

Сотрудник: Ты должен подчиняться законным требованиям.

Подросток: Вы предъявляете незаконное требование.

Сотрудник: Почему?

Подросток: Вы хотите меня отвезти [в участок].

Сотрудник: Да, конечно. Здесь нельзя решить [вопрос]. Ваши родители приедут и там всё решится.

Подросток: Я пойду туда вместе с родителями.

Сотрудник: Родители поедут туда.

Подросток: Позвони, позвони (обращается к девушке, которая снимает видео).

Девушка, снимавшая видео, спрашивает, кому позвонить. Подросток отвечает: «102». Двое сотрудников берут его под руки, чтобы вывести из супермаркета.

Разговор между сотрудниками и подросток продолжился на улице.

Сотрудник: Вы обратились по номеру 102.

Подросток: Видимо, вы не понимаете.

Сотрудник: Вы же знаете, что позвонили в 102. Что нужно делать после звонка в 102?

Подросток: Сотрудник должен принять обращение…

Сотрудник: Чтобы получить [обращение], вы должны написать заявление.

Подросток: А если я не хочу писать заявление?

Сотрудник: Ие, тогда зачем позвонили?

Подросток: Я сообщил об инциденте.

Сотрудник: Вы должны прийти с заявлением…

Подросток: Согласно статье [предположительно 16], даже при устном обращении вы обязаны зарегистрировать его. Уберите руки.

Сотрудник: (Хватает за руки подростка). Уважаемый гражданин, уважаемый гражданин.

Другой сотрудник просит не записывать видео и не загружать его в соцсети без разрешения.

Подросток: Размещать можно. Мы разместим.

Сотрудник: Нет. Если мы разрешим, вы поставите.

Подросток: Чем вы это обоснуете?

Сотрудник: Это определено в законе.

Подросток: В каком законе?

Сотрудник: Сейчас придёт [сотрудник] по работе с несовершеннолетними…

Подросток: Вы говорите, что это законно, но не можете это доказать.

Реакция ГУВД Ташкента

ГУВД Ташкента заявило, что инцидент произошёл 18 декабря. Примерно в 14:30 несовершеннолетний Ю. С. (2007 года рождения) позвонил по номеру «102» и сообщил о конфликте с работниками кондитерской в одном из торговых комплексов Бектемирского района. Прибывшие на место сотрудники Патрульно-постовой службы УКД ОВД грубо обращались с несовершеннолетним, признали в ведомстве.

«Руководство ГУВД Ташкента осуждает случаи грубого обращения сотрудников по отношению к гражданам. В связи с ситуацией на видео в отношении сотрудников органов внутренних дел назначена служебная проверка. Служебная проверка будет завершена в короткие сроки, к виновным сотрудникам будут приняты строгие меры», — отметили в управлении.

В конце ноября публицист Шокир Шарипов устроил пикет с требованием отставки главы МВД Пулата Бобожонова. В интервью «Газете.uz» он сказал, что пошёл на это из-за «внутреннего бунта». МВД так и не предприняло серьёзных реформ, сотрудники ОВД продолжают грубо обращаться с гражданами, в зданиях ОВД продолжают умирать люди, отметил он.