В социальных сетях распространилась запись конфликта между сотрудником органов внутренних дел и подростком, сделанная в одном из супермаркетов Ташкента.
На видео сотрудник ОВД хватает молодого человека за руку и говорит: «Братишка, ты ещё несовершеннолетний, ты не подчиняешься требованиям органов внутренних дел. Идём».
Подросток пытается убрать руку сотрудника и говорит, что не хочет идти.
Сотрудник: Ты не подчиняешься органам внутренних дел?
Подросток: Подчиняюсь, но вы ставьте законное требование.
Сотрудник: Я ставлю законное требование. Ты же оставил обращение в 102?
Второй сотрудник: Вы кто вообще? У вас есть документ, удостоверяющий личность?
Подросток: Вы общались с моими родителями…
Сотрудник: Идёмте (снова хватает за руку).
Подросток: Я же вам говорю, что не буду идти. Уберите руки.
Сотрудник: Братишка, идёмте. Не создавай проблему.
Подросток: Хорошо, уберите руку, уважаемый сотрудник.
Сотрудник: Есть статья 194 [Кодекса об административной ответственности] о невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел. Вы не подчиняетесь законные требованиям.
Подросток: Я должен подчиняться законным требованиям, верно?
Сотрудник: Ты должен подчиняться законным требованиям.
Подросток: Вы предъявляете незаконное требование.
Сотрудник: Почему?
Подросток: Вы хотите меня отвезти [в участок].
Сотрудник: Да, конечно. Здесь нельзя решить [вопрос]. Ваши родители приедут и там всё решится.
Подросток: Я пойду туда вместе с родителями.
Сотрудник: Родители поедут туда.
Подросток: Позвони, позвони (обращается к девушке, которая снимает видео).
Девушка, снимавшая видео, спрашивает, кому позвонить. Подросток отвечает: «102». Двое сотрудников берут его под руки, чтобы вывести из супермаркета.
Разговор между сотрудниками и подросток продолжился на улице.
Сотрудник: Вы обратились по номеру 102.
Подросток: Видимо, вы не понимаете.
Сотрудник: Вы же знаете, что позвонили в 102. Что нужно делать после звонка в 102?
Подросток: Сотрудник должен принять обращение…
Сотрудник: Чтобы получить [обращение], вы должны написать заявление.
Подросток: А если я не хочу писать заявление?
Сотрудник: Ие, тогда зачем позвонили?
Подросток: Я сообщил об инциденте.
Сотрудник: Вы должны прийти с заявлением…
Подросток: Согласно статье [предположительно 16], даже при устном обращении вы обязаны зарегистрировать его. Уберите руки.
Сотрудник: (Хватает за руки подростка). Уважаемый гражданин, уважаемый гражданин.
Другой сотрудник просит не записывать видео и не загружать его в соцсети без разрешения.
Подросток: Размещать можно. Мы разместим.
Сотрудник: Нет. Если мы разрешим, вы поставите.
Подросток: Чем вы это обоснуете?
Сотрудник: Это определено в законе.
Подросток: В каком законе?
Сотрудник: Сейчас придёт [сотрудник] по работе с несовершеннолетними…
Подросток: Вы говорите, что это законно, но не можете это доказать.
Реакция ГУВД Ташкента
ГУВД Ташкента заявило, что инцидент произошёл 18 декабря. Примерно в 14:30 несовершеннолетний Ю. С. (2007 года рождения) позвонил по номеру «102» и сообщил о конфликте с работниками кондитерской в одном из торговых комплексов Бектемирского района. Прибывшие на место сотрудники Патрульно-постовой службы УКД ОВД грубо обращались с несовершеннолетним, признали в ведомстве.
«Руководство ГУВД Ташкента осуждает случаи грубого обращения сотрудников по отношению к гражданам. В связи с ситуацией на видео в отношении сотрудников органов внутренних дел назначена служебная проверка. Служебная проверка будет завершена в короткие сроки, к виновным сотрудникам будут приняты строгие меры», — отметили в управлении.
В конце ноября публицист Шокир Шарипов устроил пикет с требованием отставки главы МВД Пулата Бобожонова. В интервью «Газете.uz» он сказал, что пошёл на это из-за «внутреннего бунта». МВД так и не предприняло серьёзных реформ, сотрудники ОВД продолжают грубо обращаться с гражданами, в зданиях ОВД продолжают умирать люди, отметил он.