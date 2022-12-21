В Ташкенте задержана 60-летняя блогер, администратор Telegram-канала «Патанатомия страны Уз» (удалён после задержания) и YouTube-канала с 5660 подписчиками Шахида Саломова (Шахиня Королева).

Как сообщило ГУВД Ташкента, гражданин А. Г. (предположительно 52-летний блогер Алексей Гаршин, ролик о котором Саломова размещала неделю назад) подал заявление в следственное управление ГУВД и просил принять законные меры в отношении Шахиды Саломовой, которая якобы оскорбила и оклеветала его в социальных сетях.

«В ходе проверки на основании заявления получено заключение экспертизы, согласно которому в аудиозаписи Ш. С. обнаружены оскорбительные слова в адрес А. Г.», — говорится в сообщении ГУВД.

Шахида Саломова была привлечена в качестве подозреваемой к открытому уголовному делу по части 2 статьи 139 (клевета в печатном виде, в том числе размещённая в интернете) и части 2 статьи 140 (оскорбление в печатном виде, в том числе размещённое в интернете). Обе статьи предусматривают наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчётных величин (от 60 млн до 120 млн сумов) или обязательных общественных работа от 240 до 300 часов либо исправительных работ от 1 года до 2 лет.

«В рамках уголовного дела для проверки психического состояния Ш. С. в отношении неё назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Согласно решению суда подозреваемая Ш. С. размещена в медицинское учреждение», — отмечается в пресс-релизе ГУВД.

В управлении заявили, что в ходе следствия «полностью соблюдены все процессуальные требования». Там также указали на «отсутствие препятствий» для участия адвоката Шахиды Саломовой в следственном процессе. Следствие продолжается.

Камола Камалова, представившаяся дочерью Саломовой, в своей публикации на Facebook от 20 декабря сообщила, что «местные власти Ташкента» забрали её мать из дома 18 декабря.

«С тех пор мы не можем связаться с ней или узнать что-либо о ее здоровье. Сразу же 19 декабря я наняла адвоката, чтобы выяснить ее местонахождение. Юристу удалось найти ее в ГУВД Ташкента. Он представился как официальное лицо, которое должно быть допущено к клиенту. К сожалению, все его просьбы игнорируются, а последние новости таковы, что первые заседания по делу проходят без официального адвоката. По какой-то причине присутствовал [государственный] адвокат (кто он, мы не знаем)», — написала она.

По её словам, у Шахиды Саломовой есть хронические заболевания, такие как диабет и астма, и она нуждается в постоянном медицинском наблюдении.

«Обычно она никогда не выходит из дома без необходимости, так как ее постоянно посещают и лечат врачи. Какая сила может привести к такому жестокому и несправедливому обращению. По последней информации, её обвинили в клевете! С каких это пор за такого рода вину (пока не доказано) такие суровые меры? Она вообще жива?! Что вы скрываете?! Освободите мою мать Шахину Эргашевну Саломову!» — написала Камола Камалова.

Как сообщают СМИ, перед задержание Шахида Саломова опубликовала в своём Telegram-канале аудиозапись, в которой рассказала, что ей отключили электричество, городской телефон, а перед дверью стоят четверо неизвестных и требуют открыть им. После этого исчезла и перестала выходить на связь.

Блогер известна и тем, что на основании ее заявления в мае был признан виновным в оскорблении и приговорён к штрафу в размере 108 млн сумов гражданский активист Алексей Гаршин. Информацию о штрафе «Газете.uz» подтвердил сам блогер.