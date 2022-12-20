Виктор Ан — один из признанных фотопублицистов Узбекистана. До того, как стать им, он выращивал лук и арбузы, работал киномехаником, водителем, электриком. Дело, которому посвятит всю свою жизнь, нашёл в 1979 году — друг позвал Ана на должность фотокорреспондента в газету «Ленин кичи» (позднее «Корё Ильбо»). Учиться пришлось на ходу.

Через два года Виктор Ан уже точно знал, что не сможет жить без фотографии, как и существовать в тесных газетных рамках. Он уволился из редакции, чтобы вернуться в период перестройки, когда полосы «задышали» свободнее.





Виктор Ан.

В 1996 году Ан начал снимать для «Корё Ильбо» фотоочерки. Первый был об умирающей корейской деревне в Ташкентской области. Фотопублицист, которого раньше увлекал поиск интересной композиции, задумался о содержательном наполнении снимков.

«Фоторепортажи и фотоистории — это разные вещи. Я стремлюсь к тому, чтобы в одной-двух фотографиях сконцентрировать всю историю, как это делают художники в живописи», — объясняет Виктор Ан.

Выставка «Контакты времени», которая открылась в галерее Bonum Factum — собрание таких историй за прошедшие 30 лет. Фотопублицист в экспозиции особо выделяет одну. Говорит, что она ближе всего к личному «потолку». Контрастный чёрно-белый диптих, составленный из семейного портрета и снимка колючей проволоки, рассказывает историю Ю Ин Сена, который в 50-х в числе первых гастарбайтеров переехал из КНДР в Советский Союз после того, как во время бомбёжки Пхеньяна в годы Корейской войны (1950−1953) потерял всех родных.





«Виктор Ан — социально ориентированный фотограф. Он давно пришёл к выводу, что сама по себе фотография значения не имеет — сегодня снимают все. Узнаваемым его сделали серии, которые представляют собой своеобразный фильм о жизни, как его личной, так и страны. В каждой серии обязательно есть фотография, которая ставит точку. Поиск её, по словам Виктора Ивановича, самое сложное. Серия продолжается до тех пор, пока эта точка не находится», — говорит фотограф и автор блога Art-blog.uz Умар Курбанов.





Ан снимает на плёночные фотоаппараты, которые зачастую собирает сам. Он считает себя противником современных камер и утверждает, что для творчества техническое оснащение не имеет значения — «фотографу достаточно спичечного коробка». Хитрость фотографии, по словам Виктора Ана, заключается в подаче — с помощью правильно подобранного ключа можно и несовершенство показать с выгодной стороны. Таким ключом, например, является монохром, который фотопублицист предпочитает цвету.

«Я из аналоговой эпохи, поэтому чёрно-белую фотографию чувствую и знаю лучше. Она более концентрированная, лаконичная и убирает лишнее», — говорит Виктор Ан.

Цвет в его фотографиях встречается редко: когда нужно добавить смысловую нагрузку или усилить контраст. На противопоставлении прошлого и настоящего, цвета и монохрома строится фотоистория детской площадки «Восточная сказка», которая находилась на островке между экспериментальным домом «Жемчуг» и зданием МВД. Чёрно-белый снимок Ан сделал в 1987 году, цветной — в наши дни.

«История детской площадки — это история о том, как со временем изменились ценности. Над творческим проектом работала группа наших художников под руководством Виталия Гамбарова и Нины Галицкой. Это был авторский проект из лепной керамики, шедевр, на мой взгляд. Площадку снесли. На её месте сейчас безымянная разноцветная площадка из пластика», — говорит автор.





Большая часть фотографий представляет собой портреты и пейзажи, срифмованные друг с другом и между собой.

«Виктор Ан — один из самых сильных документалистов и концептуалистов в стране. Он может мыслить ассоциативно. Например, видеть одинаковые проявления у человека и природы, улавливать перекличку времени и пространства», — говорит директор галереи Bonum Factum Шахноза Каримбабаева.

По её словам, «Контакты времени» — выставка о том, что всё вокруг — прошлое, даже будущее.

«Думаю, у каждого человека в жизни случается момент, когда подходишь к некоему рубежу, полностью переоцениваешь ценность времени. Лет десять назад я оказался на грани между жизнью и смертью. С тех пор отношусь к самой секунде совершенно по-иному. Больше нет „потом“, „всё впереди“. Ценность времени стала физической что ли, поэтому я всем желаю дорожить каждой секундой и беречь семейные фотографии», — говорит Виктор Ан.

О скоротечности и невозвратности времени — работа «Ушёл — не простился, не предупредил». Её Виктор Ан посвятил памяти коллег-фотографов и близких друзей Ленура Аметова и Искандера Садык-Заде, которые ушли из жизни в этом году.





Выставка «Контакты времени» в галерее Bonum Factum продлится до 15 января 2023 года.

Экспозиция приурочена к 30-летию двусторонних дипломатических отношений между Узбекистаном и Швейцарией.