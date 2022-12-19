В государственных органах и организациях Узбекистана будет проводиться гендерный аудит. Это предусмотрено поправками в закон «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», утверждёнными законом от 15 декабря.

Под гендерным аудитом понимается изучение и оценка состояния соблюдения требований законодательства о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин, а также комплексного гендерного подхода в деятельности госорганов и организаций, в том числе при проведении кадровой политики.

Комплексный гендерный подход — это организация госорганами своей деятельности, в том числе проведение кадровой политики в соответствии с законодательством о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин.

Гендерный аудит проводится на основании трёхлетнего плана Федерацией профсоюзов Узбекистана в рамках общественного контроля. Он осуществляется на основе утверждённой методики с учётом специфики деятельности госорганов.

Для проведения гендерного аудита на общественных началах могут привлекаться специалисты, обладающие необходимыми знаниями и опытом работы в соответствующей сфере.

Информация и предложения по результатам аудита направляются в Республиканскую комиссию по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи не позднее 10 рабочих дней после проведения аудита.

Республиканская комиссия по вопросам повышения роли женщин в обществе, гендерного равенства и семьи в течение месяца должна рассмотреть информацию и предложения по результатам аудита. По итогам этого она должна определить меры, направленные на поэтапное внедрение комплексного гендерного подхода в деятельность госорганов, в том числе при проведении кадровой политики, а затем контролировать их реализацию.

Информация о результатах гендерного аудита размещается на официальном сайте Федерации профсоюзов.