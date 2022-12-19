Аргентина 3−3 Франция (4−2 по пенальти)

Уже началось. Ленты СМИ запестрели заголовками «так вершится новая футбольная история», «это финалиссимо в Катаре». Восклицательные знаки и пафос по итогам финала ЧМ-2022 совсем не выглядят штампом и эмоциональным перебором — настоящая спортивная жизнь порой подкидывает куда более интересные сюжеты, чем любой кинематографический шедевр.

Автор этих строк тоже позволит себе метафизическую слабину: а ещё с небес на воскресную игру, наверное, смотрел Диего Марадона, вспоминая свой главный финал на ЧМ-1986 в Мексике. Матч на стадионе «Лусаил», как и 36 лет назад на «Ацтеке» в Мехико, буквально развалился на два куска. Эта черта, посланная свыше, прошла не между двумя таймами, а минуте где-то на 80-й. «До» игру вела Аргентина, издевательски спокойно, разжигая подозрения конспирологов о «проданном финале». «После» — Франция, соорудив из ниоткуда два гола Килиана Мбаппе и переведя игру в овертаймы.

Фото: Equipe de France / Twitter

Чуть меньше месяца тому назад после пробоины, нанесённой Саудовской Аравией аргентинцам, публика и СМИ объявили тот матч предтечей заката Лионеля Месси, поворотным знаком — и он стал таким, но только в противоположном смысле. На играх в Катаре с капитаном «альбиселесты» случилось то, что в психологии называют закрытием гештальтов. На чемпионате Месси добавил к своему brand essence нечто весомое и глубоко положительное. В заочном споре с Кришитану Роналду, когда футбол стал явлением масс-культуры и шоу-бизнеса, вдруг оказалось, что победа важнее тиражирования образа.

«Божественное, слишком божественное» — нимб восторженности, граничащей с идолопоклонством, давно уже обвивает голову аргентинца. Но ЧМ-2022 развеял этот миф. Нет, это все же человек — из плоти, крови и нервов. Вот Месси что-то обидное до нелепости выговаривает ван Галу, вот он сорвался во время флеш-интервью после мачта с Нидерландами. Месси в Катаре уже не просто лидер, он вожак, который со своей командой идёт к главной цели и ему не до сантиментов и хейта в соцсетях и СМИ.

Допустить, что Аргентина на турнире предстала лишь свитой, несущих мантию своего короля, — значит не смотреть матчи с участием «альбисилесты». На протяжении чемпионата аргентинский тренер Лионель Скалони напоминал героя советского анекдота, которого вместе с Белкой и Стрелкой запустили в космос: «накорми собак — и ничего не трогай». О неизбежности смены наставника говорили настолько решительно, что предлагали сделать это прям во время турнира. Теперь ясно, что Скалони в Катаре, не отвлекаясь на всевозможное улюлюканье, занимался самым главным делом тренера команды-фаворита: выводил ее на пик формы к финалу.

Через некоторое время уже никто не будет вспоминать стартовую осечку аргентинцев (ну кто вот сейчас помнит первый швейцарский блин испанцев после их победы на ЧМ-2010). А то, как играл Месси в финале, — запомнят все. Помните, например, изумительный пас, который аргентинец выдал на 36-й минуте, находясь спиной к воротам соперника? Тот пас, который позволил удвоить и без того многократное преимущество аргентинцев. Оказалось, что это было только начало.

Фото: Equipe de France / Twitter

Тренер французов Дидье Дешам, напротив, настолько вошёл в тренерский кураж, что бесконечная тема замен — ожидаемых и надуманных — преследовала «трёхцветных» вплоть до финала. Сводки из лазарета команды, сюжеты про «мнимых больных» и, наконец, обсуждение возможного появления Бензема в матче с Аргентиной превратило турнирную историю французской команды в сюжет басни про мальчика, который кричал «Волки!».

Не стану настаивать, но предположу, что столь активный медийный крен в кадровом вопросе в конце концов дезориентировал тренерский штаб «трёхцветных». Очевидный ход аргентинцев накинуть удавку на полузащиту и перекрыть кислород на флангах для Дешама оказался «неожиданным». После замены напортачившего Дембеле и бесполезного Жиру французы остались с одним Мбаппе. Но эта «единица» оказалась самой боеспособной. Взявшиеся ниоткуда голы в величайшем исполнении нападающего ПСЖ заставили переписывать уже почти готовый обзор матча. А потом ещё раз — уже в дополнительно время, когда два футбольных гения, Месси и Мбаппе, продолжили изощряться с протоколом игры.

Как правило, после затяжного игрового времени серии одиннадцатиметровых на больших турнирах воспринимаются, как облегчение для зрителей и футболистов. Чемпионат в Катаре переписал и эту традицию. На ЧМ-2022 банальная лотерея превратилась в отдельный вид искусства, который отличает мундилаь от других турниров. Именно в этой битве характеров, судеб, исторических аналогий и были выплавлены золотодобытчики.

Сначала сейвы аргентинского кипера Эмилиано Мартинеса, а затем удар Гонсало Монтьеля, привёзшего в экстра-тайме пенальти в свои ворота, обогатили фотоленты новостных агентств с ликующими победителями и уткнувшимся в газон проигравшими французами. Аргентинцы рисуют на своих футболках уже третью звезду чемпионов мира, сборная Франции пока остаётся с двумя. Этих слов уже из обзора никак не выкинешь.

Статистика матча

Голы: Месси (23 — с пенальти, 108), Ди Мария (36) — Мбаппе (80 — с пенальти, 81, 118 — с пенальти).

Аргентина: Э. Мартинес, Молина (Монтьель, 91), Ромеро, Отаменди, Тальяфико Николас (Дибала, 120+1), Де Пауль (Паредес, 102), Э. Фернандес, Макаллистер (Песселья, 116), Месси, Альварес (Л. Мартинес, 102), Ди Мария (Акунья, 64').

Франция: Льорис, Кунде (Дисаси, 120+1), Варан (Конате, 113), Упамекано, Т. Эрнандес (Камавинга, 71), Гризманн (Коман, 71), Тчуамени, Рабио (Фофана, 96), Дембеле (Тюрам, 41'), Жиру (Коло-Муани, 41) , Мбаппе.

Предупреждения: Э. Мартинес, Монтьель, Паредес, Э. Фернандес, Акунья — Рабио, Тюрам, Жиру.