Хорватия 2−1 Марокко

Матчи за третье место, которые ещё называют утешительным финалом, как правило, не блещут интригой и лихостью сюжета. Футболисты обеих команд, ещё не отошедшие от поражения в полуфинале, с трудом собирают эмоции на следующий матч. Та из сборных, что забивает первой, негласно записывается победителем, все расходятся. В эту субботу все было совсем не так.

Три недели назад обе сборные превратив свою дебютную игру в группе F в подобие сиесты после ближневосточного дастархана, затем разбежались каждая по своему пути на ЧМ-2022, чтобы сегодня встретиться вновь. В этом замкнувшемся круге и хорваты, и марокканцы уже успели наделать много шуму и переписать футбольную историю а в своих странах.

Отвечая на вопрос «кому бронза важнее», обе команды в первом тайме, будто сговорившись, решили отказаться от сценариев предыдущих матчей, и демонстрировали футбол, который часто в горячих эмоциях называют «дворовым».

Марокканцы словно забыли, что после полуфинала потеряли сразу двух основных центральных защитников Саисса и Агерда, и всякий раз оставляли игроков соперника без присмотра в опасной близости от ворот. Момент, когда Зиеш и Амрабат решили отобрать мяч друг у друга — наглядная картинка потери собранности у двух классных футболистов.

У хорватов в почёте футбол и водное поло, и обе игры они понимают одинаково: необходимо доставить мяч к воротам соперника, по возможности не пропустив в свои. Водное поло — зрелище незабываемое, но самое интересное происходит под водой. Вот так у них и в футболе — соперникам и экспертам невозможно угадать, что «вынырнет» в этот раз у «клетчатых» в конкретном матче.

Сборная Хорватии тоже не брезговала идти большими силами вперёд и впервые на турнире показала, что помимо надёжной обороны умеет ещё и красиво забивать. Сначала Майер и Перишич расчертили в воздухе словно хогвартской волшебной палочкой комбинацию со штрафного, которую замкнул защитник Гвардиол. А под занавес первого тайма Оршич забил с игры так, как это делают футбольные звезды в рекламе: удар «щекой» — траектория дугой — попадание в ворота от штанги.

Чтобы полностью оценить хорватскую «бронзу», нужно напомнить, что за команду подопечные Златко Далича сегодня одолели. Аналогии игры марокканцев со сборной Греции, сенсационного выигравшей чемпионат Европы в 2004 году, уместны лишь отчасти. Сенсация почти двадцатилетней давности — чудо рукотворное, причём конкретными руками немецкого тренера Отто Рехагеля, привившего эллинам германский ordnung в игре. С Марокко мы имеем случай, когда даже замена тренера не повлияла на отлаженный командный механизм. На ЧМ-2022 марокканцев вывел умелый, но скандальный босниец Вахид Халилходжич. Пришедший ему на смену местный специалист Валид Реграги сумел не только сохранить собранный паззл, но вернуть в команду важных игроков — Хакими и Зиеша.

Вопреки географии в марокканской сборной Европы куда больше, чем Африки. Вышколенность и тактическая грамотность в системе ценностей «атласских львов» сегодня занимают более высокое место, чем традиционные для африканских сборных индивидуализм и азарт. А тут ещё и яркие игроки подросли: один из лучших вратарей чемпионата Яссин Буну, непредсказуемый дриблер Азиддин Унахи, давно известный в итальянской серии «А» Софьян Амрабат, который в Катаре раскрыл способность в одиночку сдерживать любую полузащиту.

Пока вместо медалей в награду игрокам Марокко, протолкнувшимся в элиту мирового футбола, сегодня был ответный гол Дари: защитник удачно протолкнул мяч мимо Ливаковича, допустившего единственный ляп в игре. Ошибки катарского рефери Аль-Джассима могли серьёзно взорвать атмосферу и ход матча во втором тайме, но техническое око VAR было сегодня не в настроении добавлять новой головной и голевой боли.

Статистика матча

Голы: Гвардиол (7), Оршич (42) — Дари (9).

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Майер (Пашалич, 66), Крамарич (Влашич, 61), Оршич (Якич, 90+2), Ливайя (Петкович, 66).

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик (Амалла, 84), Дари (Банун, 64), Аттият-Аллах, Эль-Ханнус (Унахи, 69), Амрабат, Сабири (Шаир, 46), Зиеш, Эн-Несири, Буфаль (Зарури, 64).

Предупреждения: Амалла, Унахи.