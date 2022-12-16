В Бухарском областном суде по уголовным делам, где третью неделю идёт судебный процесс по уголовному делу о нукусских событиях, в четверг, 15 декабря, завершился допрос гражданских истцов и пострадавших и начался допрос свидетелей.

В среду выступило ещё 44 пострадавших и гражданских истцов (в первые два дня недели — почти 130), которые рассказали о полученных травмах и материальном ущербе. Как сообщает корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов, посетивший заседание в среду, на процессе выступили представители МВД, Национальной гвардии, управлений благоустройства хокимиятов, пожарного отдела, дорожной службы и обычные жители, которые сообщили об ущербе технике, экипировке военнослужащих, административным зданиям госорганов, транспорту, асфальту при сжигании шин и другим объектам.

Главный обвиняемый по делу Даулетмурат Тажимуратов просил суд исключить некоторых людей из списка гражданских истцов. В частности, он отметил, что водовоз, который управление благоустройства оценило в 831 млн сумов, не был на балансе госоргана. С такой же претензией он выступил против представителя Министерства инвестиций и внешней торговли из Андижанской области, который просил взыскать компенсацию за ущерб контейнерам фармпредприятий.

Даулетмурат Тажимуратов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

По данным пресс-службы Верховного суда Узбекистана, в четверг выступили 2 гражданских истца и 18 свидетелей.

На заседании выступили руководители четырёх секторов районов республики. В частности, суд допросил хокимов, прокуроров, руководителей ОВД и налоговых служб Чимбайского, Караузякского, Тахтакупырского, Канлыкульского, Шуманайского районов и города Нукуса.

Руководители госорганов рассказали, как жители выходили на улицы, как росло их число и как толпой управляли «лидеры», а также о требованиях людей. В основном они выступали против поправок в Конституцию и просили освобождения Даулетмурата Тажимуратова.

Подсудимый Тажимуратов в своих вопросах свидетелям обратил внимание, что их показания во время следствия и на суде немного отличаются.

Фото: Пресс-служба Верховного суда.

В пятницу ожидался допрос свидетелей из Муйнакского, а также, возможно, Кунградского, Ходжейлийского и Нукусского районов.

В начале процесса Тажимуратов просил вызвать в суд бывшего председателя Жокаргы Кенеса Мурата Камалова и бывшего министра внутренних дел Каракалпакстана, ныне главу ЖК Аманбая Орынбаева. Выступят ли они в качестве свидетелей, пока неизвестно.