С 1 января 2023 года с туристов в Турции начнут взимать двухпроцентный налог на проживание, сообщила официальная газета страны «Ресми Газете».

Налогом будет облагаться проживание в отелях, мотелях, пансионатах, гостевых домах, кемпингах и других туристических зонах.

Кроме того, налог может включаться в стоимость туров туристическими агентствами. Его будут взимать объекты размещения. При оформлении организованного тура налог может включаться в стоимость путёвки туристическими агентствами.

От уплаты налога освободят учащихся и студентов, проживающих в общежитиях, пансионатах и кемпингах. Кроме того, не будут платить налог представители дипмиссий и международных организаций, представители которых обладают дипломатическим статусом.

Власти Турции планировали ввести налог для туристов ещё в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса откладывали эту меру.