В Бухарском районе Бухарской области на автодороге международного значения М-37 сотрудники ДПС остановили три грузовых автомобиля, ехавших в составе свадебного кортежа и нарушавших ПДД. Об этом сообщила пресс-служба СБДД ДОБ МВД Узбекистана.

В сообщении говорится, что уроженцы Ромитанского района договорились об использовании грузовиков в кортеже, чтобы сделать свадьбу младшего брата запоминающейся.

На опубликованном видео видно, как грузовики едут зигзагами сначала по маленькой дороге, занимая обе полосы движения, а затем — по международной трассе, где занимают обе полосы в одном направлении.

«Мы не думали, что делаем что-то неправильное», — сказал один из участников кортежа.

В отношении водителей оформлены протоколы об административном правонарушении, машины были помещены на штрафстоянку.