Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC ввела временные ограничения на электропотребление промышленными предприятиями на севере, юге и западе страны из-за дефицита энергии, сообщается на сайте оператора.

«В условиях значительных дисбалансов системный оператор в целях обеспечения надёжной работы ЕЭС Казахстана вынужден объявлять режим „Авария“ по Северной, Южной, а также по Западной зоне казахстанской энергосистемы, с вводом ограничений потребления электрической энергии крупными промышленными предприятиями. При этом полное удовлетворение потребностей населения в электроэнергии для системного оператора является приоритетом», — говорится в пресс-релизе.

По данным KEGOC, в декабре потребление электроэнергии в Казахстане значительно выросло, а 7 декабря был зафиксирован исторический максимум потребления за всю историю казахстанской энергосистемы — 16459 МВт, при этом суммарная генерация электростанций страны составляла только 15 203 МВт. Дефицит покрывался за счёт внеплановых перетоков из России.

«Систематическая нехватка генерации для покрытия потребности в электрической энергии и мощности возникает по причине частых аварийных и внеплановых ремонтов на электрических станциях Казахстана», — отмечается в сообщении.

Ранее в декабре в компании объясняли, что потребление электроэнергии в декабре подскочило в Казахстане из-за сильных морозов.

По данным казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности (КОРЕМ), 14 декабря электростанции Казахстана выработали 350,8 млн кВт*ч энергии при потреблении 356,7 млн кВт*ч. При этом сальдо с начала года пока положительное — выработано 106 млрд 731 млн кВтч при потреблении 106 млрд 683 млн кВтч.

Как пишет «Курсив», осенью 2021 года Казахстану уже приходилось импортировать электроэнергию из РФ по коммерческой ставке. Главными ответственными за ее дефицит тогда были назначены майнеры криптовалют. При этом независимые эксперты заявляли, что ответственность лежит на системном операторе и Минэнерго.

Напряжённая ситуация с нехваткой мощностей в пиковые часы может наблюдаться в Казахстане ближайшие несколько лет, до тех пор, пока генерирующие компании не введут новые (около 1,5 ГВт в рамках механизма рынка мощности) к 2025−2026 годам, отмечает издание.