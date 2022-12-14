За январь-ноябрь 2022 года в Узбекистане родилось 18230 близнецов, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения со ссылкой на данные Государственного комитета по статистике. Этот показатель на 1408 превышает цифру за такой же период прошлого года.

Больше всего близнецов родилось в Самаркандской области — 2122. В Кашкадарьинской области это число составило 1888, Ферганской — 1717, Андижанской — 1676, Наманганской — 1648, Ташкенте — 1616, Сурхандарьинской — 1546, Ташкентской области — 1431.

В Бухарской области родилось 954 близнецов, Хорезмской — 899, Каракалпакстане — 888, Джизакской области — 777, Навоийской — 579 и Сырдарьинской — 489.

За сутки с 8:00 12 декабря по 8:00 13 декабря в Узбекистане родилось 2806 младенца, в том числе 1492 мальчика и 1314 девочек. Из этого числа 29 детей являются близнецами. За предыдущие сутки родилось 2273 детей: 1163 мальчика, 1110 девочек, 21 близнец.