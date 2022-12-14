Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 13 декабря на встрече с руководством и представителями Учтепинского района Ташкента затронул проблемы в сфере снабжения электричеством и газом в стране.

Как сообщила пресс-служба главы государства, все 12 теплоцентралей Ташкента были построены в 1968—1986 годах, и их оборудование устарело. На базе 9 из них планируется создать современные тепло- и электрогенерирующие центры. В результате в столице ежегодно будет вырабатываться более 3 миллиардов кВт·ч электроэнергии.

«Теплоцентрали морально устарели, они потребляют очень много энергии, но не производят соответствующего объёма тепла. При этом газом и электричеством, которые расходует одна станция, могла бы быть обеспечена большая территория», — сказал президент.





Шавкат Мирзиёев отметил, что в последние годы в городе было открыто «беспрецедентное количество» производственных предприятий.

«Конечно, [растут] и их потребности в энергии. Сейчас мы планируем создать 55 тысяч рабочих мест. На каждом рабочем месте нужно установить хотя бы одну лампу. Об остальных технологиях можно и не говорить. С каждым годом потребность в электричестве возрастает. Нам в первую очередь нужно внедрить современные технологии. Мы завезём из-за рубежа технологии, производящие и электричество, и тепло, а также переоборудуем теплоцентрали. Для снабжения города, где проживает 3 миллиона человек, нужно внедрять новшества каждый день», — заявил он.

Глава государства отметил, что «хорошо осведомлён о проблемах со светом и газом» в стране.

«В Ташкенте не должно быть таких проблем. [Ресурсов] достаточно, нужно только знать, как использовать их рационально», — сказал он.

В качестве примера Шавкат Мирзиёев привёл теплоцентраль, которую он посетил в этот же день, и обратил внимание на то, что «она расходует электроэнергию, которой хватило бы половине района».

«Мы намерены поставить в Ташкент 34 крупных электрических аккумуляторов. Это поможет обеспечить стабильную подачу электрической энергии. Они будут распределены в каждый район. Конечно, есть трудности. Но, набравшись терпения, мы должны преодолеть эти испытания, найти решения проблем», — подчеркнул он.