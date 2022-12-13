Официальный представитель МИД Узбекистана прокомментировал сообщения мексиканских СМИ о задержании семерых граждан Узбекистана в городе Гомес-Паласио (Мексика).

Посольство Узбекистана в Вашингтоне оперативно провело переговоры с посольством Мексики в США, Национальным институтом миграции и другими учреждениями этой страны.

«Все соотечественники освобождены и размещены в Центре временного содержания иностранных граждан. Угрозы их жизни нет. Личности всех сограждан установлены. С мексиканскими партнёрами ведётся работа по оказанию гражданам Узбекистана консульско-правовой помощи», — говорится в сообщении.

Издание Milenio писало, что группа лиц задержала пятерых мужчин, женщину и несовершеннолетнего гражданина Узбекистана и требовала у них денег за освобождение. Об этом стало известно благодаря звонку на номер экстренной службы 911.

Сообщается, что они сели в автобус в Мехико и ехали в Нижнюю Калифорнию. Во время остановки в Гомес-Паласио они остановились в некоем доме, где их задержали неизвестные. У группы узбекистанцев требовали 1200 долларов, но они не имели таких денег.

В здании они находились под присмотром женщины, которая задержана в связи с возможной причастностью к совершению преступления.