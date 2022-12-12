Телеканал UzReport TV опубликовал интервью с сенаторами Баходиром Тожиевым и Фарходом Бокиевым, которые заявили, что в здании Сената в центре Ташкента (бывшее здание МИДа) тоже отключают свет и тоже холодно.

«Сегодня весь наш народ испытывает трудности», — сказал председатель Комитета Сената по аграрным, водохохяйственным вопросам и экологии Баходир Тожиев, говоря об энергокризисе в Узбекистане.

«Сегодня и в Сенате отключается свет. Скажу честно, работаю на втором этаже, температура в кабинете не превышает 15−20 градусов. В кабинете сижу в пальто, я это не скрываю», — отметил сенатор.

«Мы видим справедливые нарекания нашего народа в социальных сетях. Никто из нас не вправе быть просто наблюдателем в этом процессе. Эти проблемы в ближайшие дни будут решены… Работа ведётся, возникают проблемы, но под руководством нашего президента все специалисты сферы днём и ночью работают над устранением проблем для удовлетворения нужд нашего народа», — сказал он.

Фарход Бокиев. Фото: UzReport TV.



Сенатор Фарход Бокиев подтвердил: «В Сенате тоже холодно. Сидим в холодном кабинете. Скрывать нечего, это факт. Сегодня и в самых развитых странах наблюдается нестабильная ситуация в сфере энергоресурсов».

Он отметил, что потребление электроэнергии и газа в стране резко выросло. Власти остановили экспорт газа, для обеспечения нужд населения импортируется электричество и газ. «В данный момент считаю это нужным и правильным решением», — заявил член Сената.

Фарход Бокиев отметил, что власти могли бы предупредить население об ожидаемых проблемах с энергоресурсами ещё летом. «Если бы мы тогда ещё разъяснили об этом, возможно, подготовка по отдельным вопросам была бы другой?» — задался он вопросом.

Сенатор сообщил, что члены верхней палаты парламента закреплены за всеми регионами и «в сегодняшней сложной ситуации посещают каждый дом в каждой махалле». «Парламент слышит проблемы народа… Хотя публикации в социальных сетях адресованы определённым ответственным министерствам, соответствующий парламентский комитет берёт эти вопросы на контроль», — отметил он.