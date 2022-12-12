Служба государственной безопасности Узбекистана сообщила о пресечении ещё двух попыток нелегальной отправки жителей Самарканда в США.

В ходе оперативного мероприятия при получении 10 тысяч долларов был задержан житель Самарканда (1994 года рождения), который обещал жителю Ургутского района (1998) отправить его в США через Испанию и Мексику за 25 тысяч долларов.

В другом случае при получении 10 тысяч долларов в качестве аванса был задержан житель Самаркандского района (1987). Он обещал отправить жителя Самарканда (1971) в США через Турцию, ОАЭ и Мексику за 30 тысяч долларов.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

Ранее сообщалось о нескольких случаях пресечения попыток отправки жителей Самаркандской области в США незаконным путём.