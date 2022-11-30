Житель Самарканда обещал мужчине помочь попасть в США через Мексику за плату, сообщила пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана.

В ходе оперативного мероприятия, проведённого сотрудниками областного управления Службы государственной безопасности и УВД Самаркандской области, выяснилось, что Х. С., 1994 года рождения, просил за свои услуги 25 тысяч долларов.

При получении аванса в размере 10 тысяч долларов за подготовку документов Х. С. был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Ранее сообщалось о нескольких случаях попыток отправки жителей Самаркандской области в США незаконным путём. Новости об этом приведены ниже.