Дорожно-транспортное происшествие с участием трёх автомобилей произошло 12 декабря в Алмазарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба СБДД МВД Узбекистана.

Около 12:00 на улице Фараби водитель автомобиля Captiva Т. К. (1972) в результате несоблюдения дистанции, столкнулся с автомобилями Cobalt под управлением Ш. К. (1977) и Spark под управлением М. А. (1974).

В результате аварии пассажир автомобиля Spark М. Р. был госпитализирован с травмами.