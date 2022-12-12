Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов запретил государственным органам проводить новогодние корпоративы за счёт бюджетных и внебюджетных средств. Об этом стало известно 12 декабря в ходе заседания, посвящённого вопросам предстоящего празднования.

В частности, глава правительства запретил всем государственным организациям и хокимиятам организовывать корпоратив, накрывать праздничные столы и устраивать фейерверк за счёт бюджета и внебюджетных средств.

Бывший министр юстиции (ныне советник президента) Русланбек Давлетов ранее отмечал, что от национальных традиций, препятствующих развитию общества, нужно отказаться.