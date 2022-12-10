Сочная курица в духовке


Сочная и вкусная курица на решётке в духовке — готовится легко и просто.

Запечённое филе лосося с картофелем


Лосось в духовке с картофелем — это вкусно, питательно и сытно. Картофель можно заменить на другие овощи.

Быстрая курица с овощами в пергаменте


Блюда, приготовленные в пергаменте, готовятся словно на пару

Мясные «Розочки» в томатном соусе


Мясные «Розочки» можно приготовить на сковороде, в духовке, в мультиварке, на пару или просто сварить в малом количестве воды.

Запечённая грудка под соусом песто


Курица, томаты, базилик, тягучая моцарелла — подойдёт к любому гарниру.

Куриные шашлычки в духовке


Подавать куриные шашлычки следует прямо на шпажках — это добавит оригинальности блюду.

Капрезе из куриной грудки


Это блюдо отлично подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда.

Баранина с картофелем в духовке


При правильном приготовлении запечённая баранина с картофелем получается сочной с лёгкой аппетитной корочкой.