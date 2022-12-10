Сочная курица в духовке
Сочная и вкусная курица на решётке в духовке — готовится легко и просто.
Запечённое филе лосося с картофелем
Лосось в духовке с картофелем — это вкусно, питательно и сытно. Картофель можно заменить на другие овощи.
Быстрая курица с овощами в пергаменте
Блюда, приготовленные в пергаменте, готовятся словно на пару
Мясные «Розочки» в томатном соусе
Мясные «Розочки» можно приготовить на сковороде, в духовке, в мультиварке, на пару или просто сварить в малом количестве воды.
Запечённая грудка под соусом песто
Курица, томаты, базилик, тягучая моцарелла — подойдёт к любому гарниру.
Куриные шашлычки в духовке
Подавать куриные шашлычки следует прямо на шпажках — это добавит оригинальности блюду.
Капрезе из куриной грудки
Это блюдо отлично подходит и для праздничного стола, и для повседневного обеда.
Баранина с картофелем в духовке
При правильном приготовлении запечённая баранина с картофелем получается сочной с лёгкой аппетитной корочкой.