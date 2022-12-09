В районах Узбекистана, где уровень грунтовых вод снизился более чем на 5 метров, предлагается ввести мораторий на бурение скважин и использование подземных вод. Такое предложение было озвучено на совещании у президента Шавката Мирзиёева 7 декабря.

На мероприятии говорилось, что из-за нерационального использования наблюдается истощение подземных вод — одного из важных источников пресной воды.

В некоторых районах Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Ферганской и Андижанской областей уровень грунтовых вод снизился до 5 метров.

Продолжается бурение несанкционированных скважин, бесконтрольное и неучтённое использование подземных вод. 90% скважин не оснащены счётчиками, поэтому невозможно ведение точного учёта расхода подземных вод.

Планируется ввести требование к пользователям подземных вод оснастить свои объекты счётчиками воды до 1 января 2024 года.

С 1 апреля 2023 года будет внедрена система выдачи разрешений не на каждую скважину в отдельности, а на деятельность по бурению скважин в целом.

Для полной переоценки запасов источников подземных вод, уровень которых снижается, будут выполнены геологоразведочные работы.

Намечено создание Государственной службы геологического мониторинга в целях наблюдения за состоянием подземных вод и создания единой системы защиты от опасных геологических процессов.