10−14 декабря в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил генеральный директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.
Районы, где объявлена лавинная опасность:
- Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский районы, урочище Чимган Чаткальской горной системы;
- Самаркандская область: Кушрабадский, Нурабадский, Самаркандский, Ургутский и Булунгурский районы;
- Джизакская область: Зааминский и Бахмальский районы;
- Наманганская область: Папский район;
- Ферганская область: Сохский и Ферганский районы;
- Кашкадарьинская область: Китабский, Шахрисабзкий, Камашинский и Дехканабадский районы;
- Сурхандарьинская область: Кумкурганский, Сариасийский, Узунский и Байсунский районы.
Граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей просят принимать меры предосторожности.