10−14 декабря в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил генеральный директор Узгидромета Шерзод Хабибуллаев.

Районы, где объявлена лавинная опасность:

  • Ташкентская область: Ахангаранский, Бостанлыкский районы, урочище Чимган Чаткальской горной системы;
  • Самаркандская область: Кушрабадский, Нурабадский, Самаркандский, Ургутский и Булунгурский районы;
  • Джизакская область: Зааминский и Бахмальский районы;
  • Наманганская область: Папский район;
  • Ферганская область: Сохский и Ферганский районы;
  • Кашкадарьинская область: Китабский, Шахрисабзкий, Камашинский и Дехканабадский районы;
  • Сурхандарьинская область: Кумкурганский, Сариасийский, Узунский и Байсунский районы.

Граждан, проживающих в горной местности, а также отдыхающих и водителей просят принимать меры предосторожности.