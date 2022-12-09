Сотрудники органов внутренних дел в регионах Узбекистана связывались с родителями журналистов, живущих и работающих в Ташкенте, по поводу публикаций и комментариев их детей в социальных сетях. Такая ситуация произошла, в частности, с корреспондентом «Газеты.uz» Шохрухом Хайдаровым.

По словам журналиста, рано утром 9 декабря ему позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что находится в доме его родителей, спросил, где сам Шохрух и когда он будет дома, и заявил, что ему нужно с ним поговорить. «Что случилось, кто это вообще, спросил я его. Он ответил, что он из следственно-розыскного отдела ОВД и что звонит по поводу комментария в Facebook», — написал Шохрух Хайдаров в социальной сети.

«И началось. Бедная мама не очень понимает всё это. У неё поднялось давление. Отец забеспокоился и отдельно мне позвонил», — сообщил он.

«Короче, взрослый человек нарушил покой родных, подверг опасности их здоровье. Самое смешное, что он, будучи сотрудником ОВД, не знает, где я учусь, хотя у меня это крупными буквами написано в профиле», — отметил журналист.

Шохрух Хайдаров уточнил, что человек, представившийся сотрудником ОВД, в разговоре не сказал, о каком комментарии идёт речь, но сказал, к какому посту этот комментарий.

«Мои друзья и близкие знают, что я не пишу комментарии по теме политики или если они могут представлять опасность для чьей-то жизни, не распространяю непроверенную информацию… Кто-то даст комментарий?» — спросил он.

Журналист сообщил, что сотрудник ОВД сказал ему: «Если в выходные приедешь домой, позвони, поговорим».

За день до этого, 8 декабря, похожий случай произошёл с журналистом Инобат Ахатовой. Она написала, что её мать вызвали в отдел оформления миграции и гражданства районного ОВД.

Женщине задали вопросы о постах её дочери в Facebook: «Почему она это написала, а в этом посте она почему это заявила?» Вопросы касались «мнений о бороде, религии». Однако журналист заявила, что на эти темы практически не пишет.

«Мне сейчас 27 лет. Я — гражданка, способная отвечать за свои действия, свои слова. Не беспокойте больше пожилых людей, чьё здоровье для меня ценнее всего. Если вам нужно что-то уточнить, спросите меня», — написала Инобат Ахатова.

«Такими действиями хотят оказать моральное давление на моих родителей и меня?» — спросила она, добавив, что День Конституции 2022 года запомнится ей именно этим инцидентом.

Представители общественности выразили недовольство происходящим. Блогер и советник министра юстиции Шахноза Соатова назвала ситуацию «очень странной».

«Что это — недопонимание, самовольство, специально организованное действие? Почему нужно допрашивать мать совершеннолетнего человека за его слова, по какой логике и законам это было сделано? На эти вопросы нужны ответы», — написала она.

«Газета.uz» для прояснения ситуации направила запрос в МВД. Пресс-секретарь министерства Шохрух Гиясов сообщил, что предоставит информацию, изучив вопрос.