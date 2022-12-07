В Карши водитель автомобиля Cobalt сбил 13-летнюю девочку, переходившую улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, после чего скрылся с места происшествия, не оказав ей помощи. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.

На ней видно, что девочку пропускает один автомобиль, она доходит до середины улицы, начинает переходить вторую половину, где её сбивает машина.

Пресс-служба УВД Кашкадарьинской области подтвердила, что 3 декабря примерно в 20:00 на улице Насаф машина без номеров сбила несовершеннолетнюю Х. Д. Девочка с травмами была госпитализирована в реанимационное отделение больницы.

Следственный отдел при УКД ОВД Карши возбудил уголовное дело по части 1 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортного средства, повлёкшее средней тяжести или тяжкое телесное повреждение) и части 1 статьи 117 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Узбекистана.

В УВД призвали граждан, имеющих информацию о водителе или аварии, звонить по номеру 102. Конфиденциальность гарантируется.