В связи с 30-й годовщиной Конституции Узбекистана президент Шавкат Мирзиёев инициировал акт о помиловании. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь президента Шерзод Асадов.

«Впервые в истории независимого Узбекистана будут помилованы сразу около 400 осуждённых, вставших на путь исправления. Соответствующий указ будет опубликован сегодня», — сказал он.

7 декабря президент направит традиционное праздничное поздравление народу. По телевидению также будет показан праздничный концерт, специально подготовленный к юбилейной дате.

«День Конституции как национальный праздник широко отмечается по всей стране. Проходят торжественные мероприятия в коллективах, махаллях и образовательных учреждениях, хокимиятах на местах с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки. Активным гражданам вручаются нагрудные знаки „30 лет Конституции Республики Узбекистан“», — сказал Шерзод Асадов.

При этом отдельного торжественного мероприятия в связи с Днём Конституции в рабочем графике президента на этот день не было запланировано, отметил он.

Пресс-секретарь президента добавил, что «в эти дни при президенте идёт активная проработка программ, обсуждение поступивших предложений и инициатив для выработки конкретных целей и задач дальнейшего развития страны».

«Они войдут в послание обеим палатам парламента и народу Узбекистана, которое запланировано на ближайшее время. В послании президент определит приоритеты социально-экономического развития на следующий год, инициирует ряд важных реформ», — отметил Шерзод Асадов.