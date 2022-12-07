Португалия — Швейцария — 6−1

Последняя игра 1/8 финала получилась из разряда тех, о которых совсем не говорят до её начала и будут часто вспоминать после. Судя по предстартовым раскладам, никто из записных специалистов не мыслил игру обильной на голы. Более того, не предполагал такого колоссального преимущества по счёту одной команды над другой.

Португальцы не должны были так выигрывать. Во всяком случае — не этих соперников. И уж наверняка — не так. Не так мощно, не так красиво. Глядя на итоговый счёт, остаётся недоуменно двигать бровями и требовать: «Автора!» Оказалось, что критикуемый за сверхрационализм и скуку португальский наставник Фелипе Сантуш любит футбол больше результата своей команды в конкретном матче.

Фото: fifa.com.

Матч на стадионе «Лусаил» предваряла знаковая картина: во время исполнения португальского гимна фоторепортёры направили свои камеры не на игроков в поле, а на скамейку запасных. Сантуш впервые не выпустил здорового Криштиану Роналду в старте. Предлагается читать по слогам. Футбольная португальская революция началась с малых шагов (в групповых матчах Роналду потихоньку заменять по ходу игр), и вот теперь завершилась кадровым апогеем.

Оказалось, что для ротации состава Сантушу нужно было окинуть взглядом скамейку — 22-летний Гонсалу Рамуш сразу отреагировал хет-триком на выход вместо Роналду. Трансляция регулярно выхватывала главную португальскую звезду со скамейки, сдержанно реагирующего на голы своего сменщика: вот Рамуш после скидки мяча из аута хлёстким ударом пробивает Зоммера в девятку. Вот он откликается на прострел в штрафной и издевательски посылает мяч между ног швейцарского кипера. А вот, наконец, он завершает свой глум, технично перебрасывая мяч через деморализованного вратаря.

Фото: fifa.com.

Секрет такого преображения португальцев прост: вместо притягивающего к себе вся и всех Роналду на поле появился конкретный центрфорвард, функции созидания перепоручили звёздной полузащите, а крайним нападающим (Фелиш) — снабжать нападающего проникающими пасами. В таком раскладе свою «европейскую бразильскость» вспомнил даже 39-летний Пепе, который стал самым возрастным игроком, забивавшим на чемпионатах мира. Как знать, может ещё и забьёт в четвертьфинале с Марокко.

Тренер швейцарцев Мурат Якин, наверняка, как и его португальский визави, тоже любит результативный футбол. А ещё он любит стабильность и верит в устоявшийся ход вещей. Он предложил на матч схему с тремя защитниками, готовясь играть с португальцами, которых он видел на групповом этапе. Но когда для изменения игры потребовались такие качества, как хитрость, неординарность и изобретательность, Якин и его подопечные оказались бессильны.

Фото: fifa.com.

В аналогиях на игру швейцарцев в этом матче знаменитые часы уступили не менее знаменитым дырам в швейцарском сыре.

Голы: Рамуш (17, 51, 67), Пепе (33), Геррейру (55), Леау (90) — Аканджи (58).

Португалия: Кошта, Далот, Пепе, Диаш, Геррейру, Отавио (Орта, 74), Карвалью, Б. Силва (Невеш, 81), Б. Фернандеш (Леау, 87), Рамуш (Роналду, 74), Фелиш (Витинья, 74).

Швейцария: Зоммер, Аканджи, Шёр (Кёмерт, 46), Родригес, Фернандес, Варгас (Окафор, 66), Соу (Закария, 54), Джака, Фройлер (Сеферович, 54), Эмболо (Яшари, 89), Шакири.

Предупреждения: Шёр, Кёмерт.