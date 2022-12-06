В Ташлакском районе Ферганской области инспектор профилактики застрелился из табельного оружия — пистолета Макарова, сообщила пресс-служба областного УВД.

5 декабря старший лейтенант А. У., находившийся на ночном дежурстве, не явился на утренний инструктаж в УВД, с ним пропала связь.

Его нашли в принадлежащем ему автомобиле Spark на обочине дороги у Большого Ферганского канала на территории села Бесаранг, примерно в 3 км от его дома. У мужчины было пулевое ранение в голову, он был в состоянии комы, его срочно госпитализировали.

В ходе расследования было установлено, что в августе он проиграл 45 млн сумов в приложении 1xbet. Задолженность ему удалось погасить. В его отношении были применены дисциплинарные меры. Он был взят на учёт дисциплинарного совета при УВД.

Ситуацию расследует областная прокуратура.