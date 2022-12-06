Два человека погибли в результате пожара в двухэтажном деревянном жилом доме в Янгихаётском районе Ташкента 5 декабря, сообщила пресс-служба районной администрации.

Сообщение о возгорании в доме №25 на массиве Спутник-6 поступило в дежурную часть УКД ОВД района в 20:08. Погибшие проживали в одной квартире.

Прибывшие по вызову спасатели эвакуировали из дома 9 человек. и потушили огонь

Дом имеет два подъезда и 12 квартир, его общая площадь 300 кв. м, из которых пострадало 80 кв. м.

Жители пострадавших квартир временно размешены в общежитии, созданном недавно в торговом комплексе Tashkent Index,