Словом 2022 года по версии Оксфордского словаря стал «режим гоблина» (goblin mode), сообщила пресс-служба одноимённого университета.

Это сленг, означающий «беззастенчиво ленивое, неряшливое или жадное поведение, как правило, идущее вразрез с социальными нормами или ожиданиями».

Впервые выражение «режим гоблина» было замечено в 2009 году в Twitter, но стало вирусным в соцсетях в феврале 2022 года, после его подхватили СМИ.

По мнению исследователей, это выражение уловило преобладающее в постковидном обществе настроение, когда многие люди, последние два года проведшие много времени дома, стали отвергать идею возвращения к «жизни» или «восстали» против недостижимых эстетических стандартов, которые продвигают социальные сети.

«„Режим гоблина“ действительно соответствует духу времени, и это, безусловно, выражение 2022 года. Люди смотрят на социальные нормы по-новому, что даёт им право отказаться от прежних и принять новые», — пояснил американский лингвист и лексикограф Бен Циммер.

Второе место заняло слово «метавселенная», а третье — понятие #IStandWith, когда кто-либо хочет выразить поддержку тому, чью позицию или боль разделяет. Исследователи Оксфорда приводят пример широко распространившегося хештега #IStandWithUkraine.

Слово года по версии Оксфордского словаря — это слово или выражение, отражающее дух, настроение текущего года и его событий. Потенциально оно может стать термином и остаться в языке с этим значением. В 2021 году словом года была «вакцина» (vax), в 2020 году слово выбрать не смогли, а в 2019 им было выражение «чрезвычайная климатическая ситуация» (climate emergency).