В субботу, 3 декабря, генеральный прокурор Ирана Мохаммад Джафар Монтазери заявил, что из-за продолжающихся третий месяц в стране протестов страна распустила полицию нравов, сообщает Iran International.

Он также добавил, что в ближайшее время иранские власти намерены пересмотреть закон об обязательном ношении хиджаба.

Однако Монтазери подчеркнул, что судебная власть продолжает следить за поведением людей, что может означать, что правила ношения хиджаба не отменяются, а распускаются только специальные патрули на улицах.

Издание также уточняет: неясно, является ли заявление Монтазери официальным решением, одобренным правительством, или способом продемонстрировать гибкость со стороны властей в ответ на протесты. Пока правоохранительные органы и администрация президента Ирана подобных официальных заявлений не делали.

Полиция нравов является подразделением полиции Ирана, которому поручено следить за соблюдением законов о ношении мусульманской одежды в общественных местах.

Во второй половине сентября весь Иран охватили массовые протесты. Поводом для них стала смерть в полицейском участке 22-летней студентки Махсы Амини, которую задержала полиция нравов якобы из-за неправильное ношение хиджаба.