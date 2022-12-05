У 2,4% абонентов газа в Узбекистане наблюдаются проблемы с газоснабжением из-за возросшего потребления на фоне снижения температуры воздуха и выпадения снега, сообщает компания «Худудгазтаъминот».

По данным на 4 декабря, населению страны (более 3,9 млн потребителей) поставлено 68 млн кубометров природного газа, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года (55,8 млн кубометров).

Несмотря на это, в 516 махаллях или у 79 тысяч потребителей наблюдалось падение давления газа, а у 14 тысяч временно прекратилась подача топлива.

Для обеспечения населения и объектов социальной сферы газом предприятие привлекло более 10 тысяч работников сферы, которые прилагают все усилия для решения проблем в махаллях, говорится в сообщении.

В частности, ведутся работы по увеличению выходного давления на газораспределительных станциях «Бинокор» и «Бектемир», что «позволит улучшить давление газа в Чиланзарском, Учтепинском, Шайхантахурском, Яккасарайском, Мирабадском и Сергелийском районах столицы».

Совместно со специалистами «Узтрансгаз» решаются вопросы улучшения газоснабжения жителей Янгиюльского района. В частности, устранены проблемы с газом в 30 домах на улице Зафарабад в махалле «Янгиюль», а в махалле «Чаманзор» работы продолжаются.

Газовые заправки в Ташкенте временно приостановили деятельность, заправка общественного и другого социально значимого транспорта проводится в ночное время. Ограничения вводятся на потребителей, не входящих в категорию населения и объектов соцсферы.

Компания призвала граждан к рациональному потреблению природного газа, эксплуатировать газопотребляющее оборудование первой необходимости, а также по мере возможности при выходе из дома снижать температуру на обогревательных приборах. Все обращения, жалобы и предложения принимаются по номерам 1104 и 104, а также в социальной сети Facebook в открытой группе по решению проблем с газоснабжением.

Хокимият Ташкента ранее сообщил, что в ряде районов столицы из-за похолодания наблюдаются перебои в подаче газа. «Ресурсы на исходе», — заявил в городской администрации.