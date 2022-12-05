Президент Узбекистана 2 декабря подписал постановление о повышении эффективности реформ по переходу страны на «зелёную» экономику до 2030 года.

Постановлением утверждена Программа по переходу на «зелёную» экономику и обеспечению «зелёного» роста в Узбекистане до 2030 года.

Она направлена на достижение нескольких целей:

снижение удельных выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 35% от уровня 2010 года;

увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведение их доли в общем объёме производства электрической энергии до более 30%;

повышение энергоэффективности в сфере промышленности не менее чем на 20%;

снижение энергоёмкости, приходящейся на единицу валового внутреннего продукта, на 30%, в том числе за счёт расширения использования возобновляемых источников энергии;

значительное повышение эффективности водопользования во всех отраслях экономики, внедрение водосберегающих технологий орошения на площади до 1 миллиона га;

расширение зелёных зон в городах до более 30% путём посадки по 200 миллионов саженцев в год и доведение общего количества саженцев до более 1 миллиарда;

доведение показателя запасов лесного фонда республики до более 90 миллионов кубометров;

увеличение уровня переработки образуемых бытовых отходов до более 65%.

Кроме того, постановлением утверждены Концепция перехода на «зелёную» экономику и обеспечения энергосбережения в отраслях промышленности, План действий по переходу на «зелёную» экономику до 2030 года и целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики в 2022—2026 годах.

Министерство экономического развития и сокращения бедности определено уполномоченным органом по координации деятельности по продвижению «зелёной» экономики и внедрению принципов «зелёного» роста, снижению выбросов парниковых газов в отраслях экономики.

Министерство энергетики определено уполномоченным органом по развитию «зелёной» энергетики, в частности широкому внедрению возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, а также повышению энергоэффективности и снижению энергоёмкости произведённой продукции.

Согласно постановлению, с 1 июня 2023 года начнёт внедряться система «зелёных сертификатов» на основе требований по ограничению воздействия на экологию и окружающую среду при производстве продукции.

Кроме того, будет поэтапно создаваться инфраструктура государственного регулирования выбросов парниковых газов в 2022—2026 годах, предусматривающая:

государственный учёт выбросов парниковых газов и ведение их государственного кадастра;

формирование и ведение реестра углеродных единиц;

определение целевых показателей по сокращению выбросов парниковых газов в разрезе отраслей экономики;

государственную поддержку деятельности по сокращению выбросов парниковых газов.

С 1 января 2024 года будет внедряться современная система мониторинга, отчётности и верификации (MRV) в сфере изменения климата, охватывающая все парниковые газы.

В будущем инвестиционные проекты на этапах планирования и до их реализации будут оцениваться на возможность снижения объёма выделяемых ими парниковых газов.

Кроме того, с 1 января 2024 года в рамках инвестиционных проектов по строительству новых солнечных и ветряных электростанций мощностью более 1 МВт будет внедрена в обязательном порядке система накопления электрической энергии мощностью не менее 25% от установленной мощности этих станций.

Документом также одобрено создание Координационной группы доноров, основной задачей которой является взаимная координация деятельности по технической поддержке, анализу и наращиванию потенциала международных финансовых институтов и организаций-партнёров по развитию, функционирующих в области изменения климата и «зелёного» роста в Узбекистане. Туда войдут представители Минэкономразвития, Минэнерго и главы представительств международных организаций и финансовых институтов в Узбекистане.

Узгидромету и Национальному научно-исследовательскому институту возобновляемых источников энергии поручено в двухмесячный срок сформировать Инновационную базу данных по солнечным, ветровым и биогазовым энергетическим ресурсам по всей республике.