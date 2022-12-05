5 декабря, с 4:20 утра в международном аэропорту Самарканда введено ограничение на приём и выпуск воздушных судов в связи с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports. Ограничение продлится до 13:00.

По последней информации, видимость на взлётно-посадочной полосе составляет 1000 м, умеренный снег, температура — -5 градусов, коэффициент сцепления — 0,28.





Рейс SU-1874 авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту «Москва — Самарканд» и рейс TK-372 Turkish Airlines «Стамбул — Самарканд» были перенаправлены в Ташкент.

Борт Fly Dubai успел приземлиться в Самарканде до ухудшения погодных условий — в 3:07. Однако в связи с прибытием самолёта с задержкой вылет из Самарканда отложен предварительно на 16:15.

Службы наземного обслуживания аэропорта занимаются очисткой взлётно-посадочной полосы и рулёжных дорожек при помощи спецтехники и химических реагентов.