Яблочный пирог со сметанной заливкой
Предлагаем вам рецепт заливного яблочного пирога.
Сдобный пирог с орехами и кишмишом
Пирог с орехами и изюмом — один из лучших рецептов домашней сдобы.
Мандариновый пирог
Ароматный пирог из нежного бисквита с сахарной глазурью и начинкой из мандариновых долек.
Яблочный пирог с заварным кремом
Песочное тесто, начинка из яблок и заварного крема — основа вкусного домашнего пирога.
Песочный пирог с грушей и творожным сыром
Этот пирог благодаря творожному сыру получается немного похожим на чизкейк.
Шоколадный пирог с бананом
Шоколадное тесто и бананы отлично дополняют друг друга в этом пироге.
Сахарный яблочный пирог
Этот яблочный пирог прекрасно подойдёт для уютного семейного чаепития.
Пирог с джемом
Вариант простого в приготовлении десерта, который можно сделать не только в выходные, но и в будни.
Быстрый пирог с грушей
Предлагаем также попробовать приготовить быстрый пирог с грушами.