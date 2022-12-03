Яблочный пирог со сметанной заливкой





Предлагаем вам рецепт заливного яблочного пирога.

Сдобный пирог с орехами и кишмишом





Пирог с орехами и изюмом — один из лучших рецептов домашней сдобы.

Мандариновый пирог





Ароматный пирог из нежного бисквита с сахарной глазурью и начинкой из мандариновых долек.

Яблочный пирог с заварным кремом





Песочное тесто, начинка из яблок и заварного крема — основа вкусного домашнего пирога.

Песочный пирог с грушей и творожным сыром





Этот пирог благодаря творожному сыру получается немного похожим на чизкейк.

Шоколадный пирог с бананом





Шоколадное тесто и бананы отлично дополняют друг друга в этом пироге.

Сахарный яблочный пирог





Этот яблочный пирог прекрасно подойдёт для уютного семейного чаепития.

Пирог с джемом





Вариант простого в приготовлении десерта, который можно сделать не только в выходные, но и в будни.

Быстрый пирог с грушей





Предлагаем также попробовать приготовить быстрый пирог с грушами.