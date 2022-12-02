Аналитическая компания Economist Intelligence Unit представила новое ежегодное исследование о стоимости жизни в мире. В нем сравниваются цены на 200 продуктов и услуг в 172 городах.

Авторы исследования отметили, что в прошлом году рейтинг включал 173 страны, однако в 2022 году Киев пришлось исключить из-за войны в Украине.

Ташкент в рейтинге занял 168-е место среди самых дорогих городов мира. В прошлом году он находился на 171 месте.

Самая дешёвая жизнь, по версии исследователей, — в городах Дамаск, Триполи, Тегеран, Тунис и Ташкент. Как отмечается в докладе, это отражает слабые экономики и валюты стран, где находятся эти города.

Первую строчку разделили Сингапур и Нью-Йорк, который занял первое место впервые. Прошлогодний лидер Тель-Авив сместился на третье место.

Российские города Москва и Санкт-Петербург поднялись в рейтинге на 88 и 70 позиций, переместившись на 37 и 73 места соответственно, поскольку, как отмечают авторы доклада, западные санкции приводят к росту цен.

Согласно исследованию, в целом средняя стоимость жизни в крупнейших городах мира за последний год выросла на 8,1% в пересчёте на местную валюту.

На формирование рейтинга повлияли война в Украине и пандемия коронавируса. На их фоне сильно подорожал бензин — на 22%, а также газ и электроэнергия, цена на которые увеличилась в среднем на 29%. Кроме того, авторы доклада включили в факторы повышение цен на продукты питания и товары для дома.