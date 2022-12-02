Министерство внутренних дел Узбекистана предлагает внести поправки в положение о порядке регулирования взаимоотношений сотрудников дорожно-патрульной службы с участниками дорожного движения и применения специальных средств.

Согласно проекту постановления Кабинета министров, выставленному на общественное обсуждение, в список специальных средств, которыми могут пользоваться сотрудники ДПС, включается наркотестер для определения, находятся ли водители в состоянии наркотического или иного опьянения.

Благодаря новшеству, сотрудники смогут проверять на наркотические опьянение на месте нарушения правил с помощью наркотестера. Сейчас, если проверка алкотестером не выявляет наличия алкоголя, но имеются признаки наркотического или другого вида опьянения, водитель должен быть направлен на медицинское освидетельствование.

Перед проверкой сотрудник ДПС должен ознакомить водителя с порядком работы спецсредства (алкотестера, наркотестера) и по требованию водителя предъявить сертификат прибора или его копию.

Проверка проводится путём забора биологической жидкости (слюны) для определения наличия наркотических или психотропных веществ.

Если водитель не согласен с результатами теста, он будет направляться на медицинское освидетельствование в районные и городские лечебно-профилактические учреждения. Оно проводится в присутствии сотрудников ДПС.

В пояснительной записке МВД отмечает, что сегодня в Узбекистане увеличивается число случаев управления автомобилем в состоянии опьянения наркотиками или их аналогами, а также специальными опьяняющими таблетками. За первые восемь месяцев 2022 года выявлено 28971 такое нарушение. Количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в состоянии опьянения составило 47, в результате которых 23 человека погибли, 44 получили травмы.

При разработке проекта изучался опыт Турции и Грузии в применении спецсредств. Его принятие послужит обеспечению безопасности участников дорожного движения и предотвращению ДТП с тяжёлыми последствиями, говорится в пояснении.