В Узбекистане утвержден порядок проверки водителей на опьянение, в том числе при помощи алкотестера, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства юстиции.

Согласно положению, зарегистрированному Минюстом 14 декабря (вступило в силу 15 декабря), основаниями для проверки на состояние алкогольного, наркотического или другого вида опьянения водителей являются:

запах алкоголя изо рта;

нечеткая или несвязная речь;

неустойчивость позы;

дрожь пальцев;

резкое и очевидное изменение цвета лица.

Факт алкогольного опьянения водителя устанавливается сотрудником ДПС при помощи алкотестера на месте свершения правонарушения. Сотрудник ГУБДД должен ознакомить водителя с работой алкотестера и по его требованию предъявить документы об устройстве.

Проверка производится в присутствии не менее двух понятых, за исключением случаев, когда сотрудник ДПС имеет нательную видеокамеру.

При содержании этанола в выдыхаемом водителем воздухе 0,135 миллиграмма и выше сотрудник ДПС составляет административный протокол по статье 131 КоАО (управление транспортными средствами в состоянии опьянения), в котором должно быть указано, согласен ли водитель с результатами проверки.

Если водитель не согласен, он направляется на медицинское освидетельствование в районные и городские лечебно-профилактические учреждения. Оно проводится в присутствии сотрудников ДПС.

Если проверка алкотестером не выявила наличия алкоголя, но имеются признаки наркотического или другого вида опьянения, водитель должен быть направлен на медицинское освидетельствование.

Медицинское освидетельствование должно быть проведено в течение одного часа с момента остановки водителя или совершения им дорожного-транспортного происшествия.

Водитель признается находящимся в состоянии алкогольного опьянения, если содержание алкоголя в крови превышает 0,3 промилле. В этом случае составляется административный протокол по статье 131 КоАО.

В случае отказа водителя пройти проверку в отношении него составляется административный протокол по статье 136 КоАО (уклонение водителей транспортных средств и других участников дорожного движения от прохождения освидетельствования на состояние опьянения).

Протокол по результатам медицинского заключения составляется в двух экземплярах. Водитель имеет право запросить копию результатов обследования в бумажном или электронном виде.

При несогласии водителя с результатами медицинского заключения он имеет право запросить проведение повторного освидетельствования в другом медучреждении. Оно должно быть проведено в одном из близлежащих медучреждений в течение не более двух часов после определения признаков опьянения или совершения ДТП.