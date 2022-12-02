Институт цвета Pantone объявил главный цвет 2023 года. Им стал 18−1750 Viva Magenta. Это карминовый оттенок красного цвета.

По словам специалистов института, он «пульсирует живостью и энергией, выражает новый сигнал силы.

«Viva Magenta — смелый, бесстрашный и вдохновляющий на эксперименты и самовыражение. Его экспрессивность заражает радостным и оптимистичным настроением. Этот цвет пишет новым стилем», — говорится в сообщении института.





«В век технологий мы стремимся черпать вдохновение из природы и того, что реально. 18−1750 Viva Magenta вдохновлён ярко-красным натуральным природным красителем, который даёт насекомое кошениль. Этот цвет заряжает дух, помогая укрепить нашу внутреннюю силу», — заявила исполнительный директор Института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Ранее цветами года институт назначал Very Peri в 2022, Ultimate Gray и Illuminating в 2021, Classic Blue в 2020, Living Coral в 2019, Ultra Violet в 2018 и другие.

На выбор цвета по версии Pantone влияют разные факторы. Это могут быть тенденции в индустрии развлечений и кино, коллекции произведений искусства и новых художников, мода, дизайн, популярные направления путешествий и социально-экономические условия.