Узбекско-российский бизнес-форум состоялся 1 декабря в Самарканде, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Узбекскую делегацию на мероприятии возглавил заместитель премьер-министра — глава МИВТ Жамшид Ходжаев, а российскую — министр экономического развития России Максим Решетников.

Главы делегаций отметили положительную динамику роста товарооборота между Узбекистаном и Россией. За последние пять лет товарооборот между странами вырос на 170%, а по итогам 2021 года — ещё на треть, превысив показатель в 7,5 млрд долларов. Выражена заинтересованность сторон в доведении объёмов взаимной торговли до 10 млрд долларов.





Количество предприятий, созданных в Узбекистане с участием российского капитала, превысило 3000 единиц, говорилось на форуме. Реализуются около 200 совместных с российскими компаниями проектов на сумму свыше 20 млрд долларов в сферах нефтехимии, энергетики, горной металлургии, здравоохранения и фармацевтики, лёгкой промышленности, производства строительных материалов, а также переработки плодоовощной продукции.

Главы делегации отметили, что сотрудничество можно нарастить в направлениях автомобилестроения, химической и текстильной отраслях, сферах сельского хозяйства и фармацевтики и производстве стройматериалов.

Отмечена необходимость продолжения совместной работы по развитию межрегионального сотрудничества в целях проработки новых проектов промышленной кооперации и торговых соглашений.

В ближайшее время будут утверждены графики взаимных визитов регионов на предстоящий 2023 год, а также согласована конкретная дата очередного третьего Межрегионального форума, говорится в сообщении МИВТ по итогам форума.