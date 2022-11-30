Форум свекровей прошёл 30 ноября в столичном Дворце культуры железнодорожников, организованный Управлением семьи и женщин Ташкента.

В мероприятии приняли участие вице-премьер, председатель Государственного комитета семьи и женщин Узбекистана Зулайхо Махкамова, заместитель хокима Ташкента — начальник управления по вопросам семьи и женщин Нодира Умарова, представители общественности, свекрови, учёные, юристы и профессора, активисты района.

Фото: Управление семьи и женщин Ташкента, хокимият Мирабадского района.

Психолог Шоира Исакова, выступавшая с лекцией на форуме, рассказала «Газете.uz» о целях мероприятия.

«Участвовали как образцовые свекрови, так и те, у кого есть проблемы в семье. Цель организации форума — повысить роль и место свекровей в укреплении семьи, не допускать их вмешательства в жизнь молодых семей, расширить ряды современных свекровей», — сказала она.

По её словам, сегодня на фоне других изменений меняются и запросы семьи. Жить старомодными взглядами сейчас не время, считает специалист.

«Требования к современной свекрови тоже меняются. Поэтому должны измениться мысли и взгляды свекровей», — сказала Шоира Исакова.

Фото: Управление семьи и женщин Ташкента, хокимият Мирабадского района.

Психолог сообщила, что никаких средств из государственного бюджета на проведение форума не тратилось. Участники предложили объявить 30 ноября Днём свекрови.

Пресс-служба хокимията Мирабадского района сообщила, что спикеры мероприятия выступили с лекциями на темы «Роль современной свекрови в семье», «За моим сыном теперь будут присматривать», «Факторы укрепления семьи».

В рамках форума также была представлена концертная программа с участием разных исполнителей.

Заявленные цели мероприятия — налаживание эффективного взаимодействия между министерствами и ведомствами, ответственными за реализацию плана по созданию «ташкентского опыта» поддержки женщин, повышения их духовности и культуры, социальной активности, говорится в сообщении.

Слайд с информацией о важности медицинского осмотра девочек-подростков.

«Газета.uz» ранее сообщала о старте международной акции «Не виновата-2022» в поддержку женщин, переживших домашнее насилие. В её рамках в театре «Ильхом» открыта выставка «Нигора, Мадина, Умида», которая фокусируется на ситуации с домашним насилием.