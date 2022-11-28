Международная благотворительная акция «Не виновата-2022» в поддержку женщин, переживших домашнее насилие, стартовала в Ташкенте. Она приурочена к началу кампании UNiTE под эгидой генерального секретаря ООН «16 дней активных действий против гендерного насилия», которая ежегодно проходит с 25 ноября по 10 декабря.





Организаторами акции в Ташкенте выступили низовые инициативы Ayt community и Sening, mening haqqimiz. Обе существуют в онлайн-формате и фокусируются на повышении осведомлённости общества о ситуации с домашним насилием в стране. Первый волонтёрский медиаресурс рассказывает о проблеме на русском языке, второй — на узбекском.

«Мы объединили усилия, чтобы привлечь внимание людей к проблеме домашнего насилия. В обществе оно редко распознаётся и считается частью личной жизни, которая должна оставаться за закрытыми дверями. Пострадавших от насилия обвиняют в том, что с ними случилось, мирят с агрессорами. Последние часто уходят от ответственности, потому что механизмы по защите женщин не работают», — говорит Анастасия Черепанова, основательница Ayt community.

Началась акция с открытия выставки «Нигора, Мадина, Умида» в фойе столичного театра «Ильхом».

«Каждая женщина косвенно или напрямую сталкивается с насилием. Оно бывает разным: экономическим, эмоциональным, физическим, сексуализированным. Через название выставки мы хотим передать, что говорим о совокупности опыта, который женщины не выбирают», — объясняет Анастасия Черепанова.





Слева направо: Севара Хамидова, Анастасия Черепанова и директор международных программ театра «Ильхом» Ирина Бхарат.

Экспозиция состоит из комиксов, графических плакатов и инсталляций, которые освещают разные аспекты проблемы домашнего насилия. В основе каждой работы — открытые данные, статистика и результаты исследований, которые волонтёры провели в течение года.

Вопрос насилия над несовершеннолетними и несоизмеримого наказания за такое преступление поднимает инсталляция «Шеш беш». Изучив общедоступные материалы, авторы вывели закономерность — срок тюремного заключения насильников зачастую составляет менее шести лет.



Инсталляция «Шеш беш».

О том, что дом может оказаться самым страшным местом на земле, рассказывает арт-объект «Дом не крепость». В 2021 году в правоохранительные органы поступило 39 343 обращения о случаях давления и насилия в отношении женщин и девушек. Среди них 34 330 (87%) совершено в семье.



Инсталляция «Дом не крепость».

Каждая третья пиала на дастархане разбита — инсталляция «Чай будете?» визуализирует печальную статистику: каждая третья женщина в Узбекистане сталкивается с домашним насилием.

Организаторы приводят данные опроса, которые в 2021 году провёл Научно-исследовательский институт махалли и семьи в Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской, Ферганской областях, Каракалпакстане и Ташкенте. Из 800 респонденток в возрасте от 18 до 50 лет с насилием в семье сталкиваются около 31%, для 7% оскорбления и побои являются обычным явлением.

Инсталляция «Чай будете?».



Работа «Раз, два, три» обращает внимание на бесполезность охранного ордера как механизма в борьбе с домашним насилием. Об «эффективности» работы правоохранительной системы посетители могут сделать вывод с помощью интерактивной инсталляции «Две стороны». Она позволяет встать на место совершившего насилие и пострадавшей от него.

Работа «Раз, два, три».

Инсталляция «Две стороны».

Инсталляция «Две стороны».

Другая интерактивная инсталляция «Семейная жизнь как лотерея» предлагает посмотреть на брак как на игру с непредсказуемым финалом. В барабане лежат записки с заголовками статей о реальных случаях насилия и убийствах вперемешку с пустыми «билетиками», которые символизируют спокойную жизнь в браке.

«Большинство женщин думает: „Со мной такого не случится“. В реальности не застрахован никто. Эта инсталляция помогает нам показать, насколько женщины в нашей стране не защищены. Их безопасность и счастье — дело случая. Так не должно быть. Выходя замуж, женщины не должны играть в „повезёт-не повезёт“. Нас должен защищать закон независимо от того, какое у нас общество», — говорит Севара Хамидова, основательница Sening, mening haqqimiz.

Инсталляция «Семейная жизнь как лотерея».



Одна из посетительниц выставки — 24-летняя Азиза Ильяс — рассказала, что в Китае, где она окончила школу и университет, преподаватели всегда подчёркивали, обращаясь к девочкам: вы должны быть сильными, получить образование.

«В Ташкенте я проучилась лишь в год, и в лицее нам всё время говорили: „Не повышай голос, не показывай характер, или никто тебя в келинки (невестки) не возьмёт“. Преподаватели делали акцент на том, что задача девушек — успешно выйти замуж», — рассказывает Азиза Ильяс.

Другая посетительница отметила, что к женщинам в семьях и в обществе всё больше относятся как к собственности: «Если на улице на девушку нападут хулиганы, она может обратиться в милицию, и их будут искать. Если насилие случилось в семье, и женщина заявила, её, скорее всего, отправят назад, потому что „семья, сами разберутся“».





Серии комиксов и графических плакатов, созданные художниками и активистами Узбекистана в соавторстве с иллюстраторами и правозащитниками из Таджикистана и Грузии, показывают, к каким последствиям может привести безразличие общества к проблеме домашнего насилия.

«Через комиксы и плакаты мы говорим, как важно, чтобы фокус общественного порицания сместился на тех, от кого исходит опасность, кто ограничивает женщин в отношениях и браке, а также на тех, кто вместо того, чтобы привлечь к ответственности агрессора, примиряет семьи. Придавать проблему огласке не стыдно», — говорит Севара Хамидова.

Вместе с выставкой в фойе театра начал работу благотворительный пункт приёма вещей для негосударственного шелтера «Мехрижон» в Фергане, где на долгосрочной основе проживает 15 женщин, некоторые с детьми. Волонтёры принимают женскую и детскую сезонную одежду, обувь в хорошем состоянии, а также средства гигиены. Дарителей благодарят выставочным мерчем.

Пункт будет работать до 30 ноября с 17:00 до 18:30.

«В день открытия собрали четыре мешка с одеждой. Если вещей для одного шелтера окажется много, то сделаем распределение. Что-то передадим в малообеспеченные семьи, часть — в шелтер в Ташкентской области, где проживает около 20 женщин», — говорит Севара Хамидова.





Помимо выставки, в программе акции «Не виновата-2022» два кинопоказа. Иранскую драму «Развод Надера и Симин «(2011 год) покажут в галерее Human House 4 декабря в 18:00, триллер «Газовый свет» (1944 год) — в галерее 139 Documentary Center 9 декабря в 19:00.

Вход на все мероприятия бесплатный.

Выставка «Нигора, Мадина, Умида» в театре «Ильхом» будет работать до 10 декабря.