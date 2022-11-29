Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 29 ноября подписал законы о ратификации Договора между Кыргызстаном и Узбекистаном об отдельных участках кыргызско-узбекской государственной границы и о ратификации Соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища. Договор и соглашение были подписаны в Бишкеке 3 ноября. Жогорку Кенеш (парламент) Кыргызстана принял законы о ратификации этих документов 17 ноября.

Договор об отдельных участках границы охватывает участки общей протяжённостью 302,29 км. В соответствии с ним подписано соглашение, которое предусматривает управление водными ресурсами Кемпирабадского (Андижанского) водохранилища совместной комиссией.

Сенат Олий Мажлиса Узбекистана единогласно одобрил законы о ратификации двух документов 18 ноября. Законодательная (нижняя) палата парламента приняла законы об этом 14 ноября.

Для вступления законов в силу для Узбекистана их должен подписать президент Шавкат Мирзиёев. В декабре ожидается его визит в Кыргызстан.

«Газета.uz» подробнее рассказывала о деталях по обмену территориями между Узбекистаном и Кыргызстаном. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов сообщал, что планирует переселить около 130 семей, проживающих на границе с Кыргызстаном, из-за предстоящего изменения границ двух стран. На компенсационные выплаты выделят 50 млрд сумов (около 4,5 млн долларов) — в среднем по 384,6 млн сумов на семью.