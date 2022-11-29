Цифровой Bank Apelsin сменил название на Uzum Bank. Центральный банк Узбекистана во вторник сообщил о перерегистрации лицензии банка в связи со сменой названия.

Bank Apelsin (дочерний банк «Капиталбанка») был основан осенью 2021 года. Он «вырос» из приложения Apelsin для клиентов «Капиталбанка», открытого в конце 2019 года.

В 2020 году в структуре «Капиталбанка» был создан цифровой филиал, который занялся развитием нового направления. По данным Bank Apelsin, его приложением пользуется более 3 миллионов человек.

В июле Центробанк сообщил, что Bank Apelsin запустил собственную систему электронных денег.

В конце октября банк анонсировал интеграцию с сервисами группы Uzum (владеет одноимённым маркетплейсом). Одновременно был дан старт процессу ребрендинга, который должен завершиться в декабре.

В рамках интеграции сайт и интерфейс приложения Apelsin частично сменил цвет с оранжевого на фиолетовый.

Согласно данные ЕГРПО, интернет-магазин Uzum, в свою очередь, принадлежит компании Zenit Tehnologii, зарегистрированной 15 марта 2022 года. Её учредителем является компания Djuzum SPV Ltd (информацию о ней в сети найти не удалось), а руководителем — Ильшат Хаметов.

Djuzum SPV Ltd также владеет компанией Uzum Technologies, которая была зарегистрирована в тот же день. Её возглавляет Роман Лаврентьев.