В Узбекистане появился новый цифровой банк — Bank Apelsin. Центральный банк сообщил о регистрации банка и выдаче ему лицензии на право осуществления банковской деятельности.

Появившись в конце 2019 года как приложение Apelsin для клиентов «Капиталбанка», продукт за прошедшее время вырос в самостоятельный цифровой банк.

«Похоже, это единственный случай, когда мобильное приложение банка выросло в отдельный банк», — говорится в сообщении Apelsin.

«У нас не будет физических отделений и филиалов, но мы будем всегда рядом, всегда под рукой, 24/7 в вашем мобильном телефоне», — отмечается в сообщении.

Возможность создания цифровых банков, которые оказывают банковские услуги дистанционно без кассового обслуживания, появилась в Узбекистане в 2018 году.