МИД Узбекистана выразил соболезнования в связи с кончиной министра иностранных дел Беларуси Владимира Владимировича Макея, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Владимир Макей скончался 26 ноября в возрасте 64 лет.

«Владимир Владимирович был искусным и опытным дипломатом, высоким профессионалом своего дела и истинным патриотом Беларуси. Особо отмечаем его искреннее стремление к развитию узбекско-белорусских отношений многопланового сотрудничества. Особенно в последние годы он внёс значительный вклад в укрепление дружественных связей между Узбекистаном и Беларусью», — говорится в сообщении.

Дипломат родился в 1958 году в Гродненской области. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков (1980), Дипломатическую академию МИД Австрии (1993).

В 2000—2008 годах был помощником президента Беларуси. В 2008—2012 годах возглавлял Администрацию президента.

C 22 августа 2012 года занимал должность министра иностранных дел Беларуси. Имел дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.