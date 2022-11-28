Проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz опубликовал в минувшие выходные опубликовал видео из Facebook, снятое в Самарканде. По рассказу автора записи и сопровождающему его посту, муж избивал жену на улице. Женщина, чтобы спастись, спряталась в проезжающем мимо автомобиле, водительница которой и сняла ролик.

На видео изнутри салона видно, как муж, держа на руках маленького ребёнка, приказывает жене выйти из машины, ведёт себя агрессивно, несколько раз бьёт рукой по стеклу машины. В это время женщина на заднем сидении кричит и плачет. Водительница призывает мужчину образумиться и идти с маленьким ребёнком домой. За всем этим наблюдают несколько человек, лишь один мужчина отводит мужа в сторону.

Водительница также упоминает в комментариях, что супруг спрятавшейся в машине женщины мешал проезду, бил по бамперу и капоту, а также взял кусок бетона, чтобы разбить им стекло. Звонок в 102, по ее словам, оперативного результата не дал.

Автор видео со слов женщины рассказала, что пара в браке шесть лет, у них двое детей 3,5 года и 8 месяцев. Женщина приехала к сестре, где ее подкараулил муж и начал избивать, отнял паспорт, деньги, сумку и телефон, снял с неё верхнюю одежду, пишет автор.

Видео утром в понедельник прокомментировала пресс-служба УВД Самаркандской области. По ее данным, 25 ноября после семейной ссоры между супружеской парой жена ушла из дома к родственникам. Позже выяснилось, что «жена без разрешения мужа взяла заграничный паспорта для выезда за рубеж, из-за чего поссорилась с ним». После этого женщина покинула дом и переночевала в доме родственника.

«Когда муж попытался разыскать жену и привести ее с ребёнком домой, она ответила: „Я не пойду домой“, и между ними возникла очередная размолвка. В результате женщина села в машину на улице и сказала водителю вызвать правоохранительные органы, потому что ее бьёт муж».

В пресс-службе заявили, что по данной ситуации проводится доследственная проверка.

Автор видео в понедельник сообщила, что ей позвонил участковый, который сообщил, что муж и жена помирились и теперь хотят написать заявление на водительницу за то, что «вывела их семейную ссору на всеобщее обозрение».

УВД Самаркандской области вечером опубликовало видео, в котором сообщило, что эту ситуацию разбирали на встрече в управлении в присутствии председателя махалли, где живут супруги, представителей комитета по делам женщин и семьи и старших родственников. Супруги на видео объясняют произошедшее. По словам мужа, они поссорились из-за того, что она оформила загранпаспорт.

«Два часа ждал её у дома. Подбежал к ней, она сразу испугалась и [сбежала]. Потом собрались люди. Она прыгнула в машину. У меня на руках ребёнок, я ей говорю „открой дверь“. Она не открывает машину, женщина снимает на видео и пытается наехать на меня. Я постучал в лобовое стекло, а она вообще не открывает… Сожалею, виноват. Это больше не повторится. Поступил по-детски. Мы на нервах не думали, что такое произойдёт и дойдёт до такого уровня», — сказал мужчина.

Женщина сообщила, что «просто оформила загранпаспорт, желания уезжать не было». «Потом произошла ссора. Я ушла. Он взял за мою руку, я испугалась. Думала, что он меня ударит. Всё равно же человека накрывает волнение», — отметила она.

На встрече председатель махалли отметил, что «эта семья хорошая, и ранее с их стороны не было жалоб». Стороны пришли к выводу, что поскольку у пары двое несовершеннолетних детей, они пострадают в случае какого-либо наказания супругов, поэтому их помирили.

«На сегодняшний день семья проживает вместе. Когда женщине предложили охранный ордер, она отказалась его брать. На данный момент УКД ОВД Самарканда проводится доследственную проверку», — сообщили в пресс-службе ведомства.