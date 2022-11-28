Конец осени в Узбекистане будет сопровождаться прохладной и дождливой погодой, сообщила пресс-служба Узгидромета.
В понедельник по стране пройдут дожди, по северу — с переходом в снег. Лишь по областям Ферганской долины осадков не ожидается. В отдельных районах сохранятся туманы.
Температура воздуха днём составит +12…+17 градусов, по северу 0…+5. Местами будет усиливаться ветер до 15−20 м/с,
Во вторник и среду по всей территории Узбекистана, кроме северных районов, местами пройдут дожди. Местами будет усиливаться ветер до 15−20 м/с. В ночные и утренние часы местами не исключены туманы.
Температура ночью и днём в эти дни составит всего +5…+10 градусов.
Зима в Узбекистане начнётся точно по календарю, отметили синоптики. В ночь на 1 декабря по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдаринской областям и по регионам Ферганской долины местами пройдут осадки — дождь, возможен переход в снег. Температура ночью +0…+5 градусов, днём не превысит +2…+7 градусов.
В пятницу на территории страны установится малооблачная и холодная погода, температура воздуха понизится ночью до -5 градусов, днём — до 0…+5 градусов.
29 ноября-1 декабря по предгорным и горным районам республики временами осадки будут сильными.