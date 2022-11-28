Сборная Узбекистана впервые в истории молодёжных мировых первенств заняла первое место на Молодёжном чемпионате мира, проходившем с 14 по 26 ноября в испанской Ла-Нусии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.

По итогам чемпионата, в котором приняли участие боксёры из 74 стран, спортсмены из Узбекистана завоевали 10 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.

Золото:

48 кг — Гульсевар Ганиева

57 кг — Бахтиёр Асадов

67 кг — Жавохир Умматалиев

71 кг — Фазлиддин Эркинбоев

75 кг — Торабек Хабибуллаев

Серебро:

70 кг — Азиза Зокирова

80 кг — Рахматилло Бойматов

81 кг — Олтиной Сотимбоева

Бронза:

54 кг — Ходжаназар Нортожиев

75 кг — Сахобат Хусанова





Фото: Юрий Корсунцев Фото: Минспорта Фото: Минспорта Фото: Минспорта

Всего в составе команды Узбекистана на чемпионат отправилось 20 спортсменов — 12 юношей и 8 девушек.

«Два последних этапа выдались одинаково напряжёнными, поскольку в полуфиналах трём нашим ребятам противостояли именитые кубинские боксёры, а особый драматизм финалу придали принципиальные поединки с казахстанцами», — отметил заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов.

«Важно и ценно также и то, что медали любого достоинства — от „золота“ до „бронзы“ — завоёваны не только юношами, но и талантливыми девушками сборной. Главный же итог таков: у нынешних наших звёзд уже сегодня есть достойная смена, а у отечественного бокса — большое будущее», — подчеркнул он.