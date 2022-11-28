Сборная Узбекистана впервые в истории молодёжных мировых первенств заняла первое место на Молодёжном чемпионате мира, проходившем с 14 по 26 ноября в испанской Ла-Нусии. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Федерации бокса Узбекистана.
По итогам чемпионата, в котором приняли участие боксёры из 74 стран, спортсмены из Узбекистана завоевали 10 медалей — 5 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые награды.
Золото:
48 кг — Гульсевар Ганиева
57 кг — Бахтиёр Асадов
67 кг — Жавохир Умматалиев
71 кг — Фазлиддин Эркинбоев
75 кг — Торабек Хабибуллаев
Серебро:
70 кг — Азиза Зокирова
80 кг — Рахматилло Бойматов
81 кг — Олтиной Сотимбоева
Бронза:
54 кг — Ходжаназар Нортожиев
75 кг — Сахобат Хусанова
Всего в составе команды Узбекистана на чемпионат отправилось 20 спортсменов — 12 юношей и 8 девушек.
«Два последних этапа выдались одинаково напряжёнными, поскольку в полуфиналах трём нашим ребятам противостояли именитые кубинские боксёры, а особый драматизм финалу придали принципиальные поединки с казахстанцами», — отметил заместитель председателя Федерации бокса Узбекистана Сакен Полатов.
«Важно и ценно также и то, что медали любого достоинства — от „золота“ до „бронзы“ — завоёваны не только юношами, но и талантливыми девушками сборной. Главный же итог таков: у нынешних наших звёзд уже сегодня есть достойная смена, а у отечественного бокса — большое будущее», — подчеркнул он.